На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей

На границе Украины с Крымом со стороны материка образовались многокилометровые очереди из автомобилей. Об этом сообщают «Аргументы неделi».

Отмечается, что украинские автомобилисты пытаются въехать в Крым.

По их словам, время ожидания для въезда на полуостров в среднем составляет от пяти до семи часов.

В феврале было зафиксировано скопление грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией возле пункта пропуска «Гоптовка».