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На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей

23 июня 2018, 22:24  •  97 • Украина
На границе Украины с Крымом со стороны материка образовались многокилометровые очереди из автомобилей. Об этом сообщают «Аргументы неделi».
 
©Ken Welsh globallookpress.com
 

Отмечается, что украинские автомобилисты пытаются въехать в Крым. 

По их словам, время ожидания для въезда на полуостров в среднем составляет от пяти до семи часов.

В феврале было зафиксировано скопление грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией возле пункта пропуска «Гоптовка». 

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