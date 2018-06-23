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На границе Украины с Крымом образовались очереди из автомобилей
23 июня 2018, 22:24 • 97 • Украина
На границе Украины с Крымом со стороны материка образовались многокилометровые очереди из автомобилей. Об этом сообщают «Аргументы неделi».
©Ken Welsh globallookpress.com
Отмечается, что украинские автомобилисты пытаются въехать в Крым.
По их словам, время ожидания для въезда на полуостров в среднем составляет от пяти до семи часов.
В феврале было зафиксировано скопление грузовиков на украинской стороне возле границы с Россией возле пункта пропуска «Гоптовка».
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