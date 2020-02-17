На границе Украины поймали «гражданина СССР»

Украинские пограничники задержали нарушителя, который при досмотре предъявил паспорт СССР и обвинил пограничников в государственной измене.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, инцидент произошёл в пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области.

Нарушитель попытался пройти границу со стороны Молдавии и отказался выполнять требования пограничников.

«Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР, и призвал их переходить на сторону Советского Союза», — отмечает погранслужба.

«Гражданин СССР» был задержан и получил запрет на въезд на Украину сроком на три года.