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На границе Украины поймали «гражданина СССР»

17 февраля 2020, 14:09  •  159 • Украина
Украинские пограничники задержали нарушителя, который при досмотре предъявил паспорт СССР и обвинил пограничников в государственной измене.
 
© Пограничная служба Украины
 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, инцидент произошёл в пункте пропуска «Кучурган» Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области.

Нарушитель попытался пройти границу со стороны Молдавии и отказался выполнять требования пограничников.

«Он обвинил украинских пограничников в государственной измене, правда, по законодательству СССР, и призвал их переходить на сторону Советского Союза», — отмечает погранслужба.

«Гражданин СССР» был задержан и получил запрет на въезд на Украину сроком на три года.

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