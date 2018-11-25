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На границе Украины и Польши протестующие заблокировали пункт пропуска
25 ноября 2018, 17:24 • 105 • Украина
Международный пункт пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе приостановил работу из-за акции протеста, которую проводят владельцы автомобилей с европейскими номерами.
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Об этом информирует УНН со ссылкой на Луцкий пограничный отряд Украины.
«Не работает (пункт пропуска), потому что не имеет возможности. Граждане — собственники автомобилей... проводят акцию протеста», — заявили в погранотряде.
Также сообщается, что в пунктах пропуска на границе Украины и Польши образовались очереди в связи с новыми процедурами растаможивания автомобилей.
В июле в Киеве прошла акция протеста против конфискации нерастаможенных автомобилей.
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