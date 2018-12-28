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На границе Украины и Крыма построили охранный рубеж с вибрационными и радиолучевыми датчиками
28 декабря 2018, 10:39 • 133 • В России
На крымско-украинской границе построили охранный рубеж. В районе Перекопского перешейка теперь работает сложнейшая система сигнализационных датчиков.
Разрабатывать документацию начали еще в 2015 году, строительство и отладку аппаратуры завершили в декабре 2018-го.
- Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по РК
В основе одного из комплексов - вибрационные датчики. Стоит нарушителю приблизиться к ограждению, как дежурный уже получает звуковое оповещение, а на экране графически выделяется номер участка тревоги. Более того, эта систма может даже определить направление движения нарушителя.
Еще одно чудо техники - радиолучевые датчики. Как только нарушитель границы попадает в зону обнаружения, включается видеокамера, транслирующая изображение на стационарную аппаратуру дежурного. Пограничники получат сигнал тревоги и номер участка. Ночью скрыться тоже не удастся, ведь камеры снабжены системой ночного видения.
В погрануправлени подчеркнули, что решили установить подобную дорогостоящую технику на крымской границе из-за многочисленных угроз со стороны сопредельного государства, в том числе - попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп. Преступники пробовали организовывать каналы перемещения оружия и боеприпасов через крымскую границу, провозить наркотики, психотропные вещества. Фиксировали случаи контрабанды табака и алкоголя, горюче-смазочных материалов.
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