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На границе Украины и Белоруссии началась спецоперация
24 ноября 2021, 13:00 • 100 • Политика
Незалежная готовится к прорыву мигрантов
Погранслужба Украины объявила, что на линии разграничения с Белоруссией начинается спецоперация "Полесье" с целью не допустить ухудшения миграционного кризиса. Соответствующее заявление распространила пресс-служба силового ведомства.
В Незалежной полагают, что дальнейшая эскалация конфликта на границе Белоруссии и Польши может привести к тому, что на выходных из стран ближневосточного региона вместо Евросоюза хлынут на территорию Украины. Этим обосновывается необходимость усиления на линии соприкосновения двух государств.
В погранслужбе также сообщили, что спецоперация проводится совместно с войсками национальной гвардии и сотрудниками полиции. Координировать действия силовиков будут центральные и региональные штабы, а также группы управления на местах.
По данным пресс-службы, для охраны госграницы Украины планируется привлечь беспилотники и авиацию, а также установить технические средства мониторинга. Усиление произойдет прежде всего на тех участках соприкосновения с Белоруссией, где ожидаются потенциальные прорывы мигрантов. Дополнительные проверки начнутся и на автодорогах примыкающих к пограничной зоне.
Напомним, ранее на Украине опровергли информацию о скоплении российских войск на границе. Военный эксперт подчеркнул, что наша страна не планирует вторжение.
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