Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное пре...
Главная / Политика

На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявлено о повышенной готовности

03 мая 2020, 22:10  •  49 • Политика
На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявили о повышенной готовности постов. По предварительным данным, КНДР первой открыла огонь.
По данным южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов, стрельба произошла на границе Северной и Южной Кореи в демилитаризованной зоне, передаёт Yonhap News Agency.
По данным комитета, огонь первой открыла КНДР. После этого последовали предупредительные выстрелы военных Южной Кореи.
Отмечается также, что южнокорейская сторона связалась с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего для предотвращения дальнейших инцидентов.
Информации о пострадавших нет.
Сообщается о приведении постов в повышенную готовность.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
03 мая 2020, 10:10
"Самая большая ошибка Марии Захаровой": В ответ на хамство Навального Витязева рассказала анекдот
03 мая 2020, 14:10
"Тотальное обнищание": Целая страна потеряла себя благодаря президенту-комику. Мнение Бородая
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
03 мая 2020, 01:10
Майские праздники под защитой: В Подмосковье стартовало "маски-шоу"
03 мая 2020, 12:10
Ким Чен Ын "умер" на 99%, а затем восстал из мёртвых - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 мая 2020, 15:10
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет настоящ...
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земл...
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Ге...
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2020, 04:10
Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел политолог
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
01 мая 2020, 01:10
У Мишустина коронавирус, а плохо Силуанову. Правительство возглавил Белоусов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.