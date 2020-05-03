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На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявлено о повышенной готовности
03 мая 2020, 22:10 • 49 • Политика
На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявили о повышенной готовности постов. По предварительным данным, КНДР первой открыла огонь.
По данным южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов, стрельба произошла на границе Северной и Южной Кореи в демилитаризованной зоне, передаёт Yonhap News Agency.
По данным комитета, огонь первой открыла КНДР. После этого последовали предупредительные выстрелы военных Южной Кореи.
Отмечается также, что южнокорейская сторона связалась с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего для предотвращения дальнейших инцидентов.
Информации о пострадавших нет.
Сообщается о приведении постов в повышенную готовность.
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