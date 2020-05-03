На границе Северной и Южной Кореи после стрельбы заявлено о повышенной готовности

По данным южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов, стрельба произошла на границе Северной и Южной Кореи в демилитаризованной зоне, передаёт Yonhap News Agency.

По данным комитета, огонь первой открыла КНДР. После этого последовали предупредительные выстрелы военных Южной Кореи.

Отмечается также, что южнокорейская сторона связалась с КНДР, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего для предотвращения дальнейших инцидентов.

Информации о пострадавших нет.

Сообщается о приведении постов в повышенную готовность.