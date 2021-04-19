На границе с Украиной "осело" 150 тысяч бойцов: Боррель не смог объяснить, откуда эта цифра

В Евросоюзе заявили, что дислокация войск России близ украинских границ является крупнейшей в истории. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на границе якобы находится 150 тысяч русских военных. Правда, пояснять, откуда эти сведения, он не стал.

В Евросоюзе считают "крупнейшим в истории" развёртывание сил России у границ с Украиной. С таким заявлением выступил Жозеп Боррель после видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он утверждает, что на границе России и Украины якобы находится 150 тысяч военных. По словам Борреля, это "означает риск дальнейшей эскалации".

При этом уточнить, откуда взяты эти сведения о военных, Боррель отказался.

"Я не могу сказать, откуда эта цифра", - сказал он, добавив, что развёртывание сил является поводом для беспокойства.

Европейский представитель указал, что ЕС поддерживает Украину и призывает Россию к деэскалации.

"Мы продолжим поддерживать отношения в рамках "нормандского формата". Мы подтвердили, что ЕС примет участие в саммите "Крымской платформы" 23 августа. И мы подчеркнули необходимость ускорения Украиной процесса реализации реформ", - добавил Жозеп Боррель.