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На границе с Крымом задержали украинца с поддельной печатью в паспорте
07 августа 2018, 14:54 • 44 • Украина
В пункте пропуска «Армянск» задержали гражданина Украины с поддельной печатью в паспорте, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.
РИА Новости
Речь идёт о штампе «Разрешено временное проживание».
«В беседе с должностными лицами 36-летний житель Волынской области признался в том, что он действительно обращался по объявлению к представителям незаконного бизнеса за решением вопроса о легальном пребывании в России», — заявили в ведомстве.
За постановку фиктивной печати в паспорте украинец заплатил более $800.
В настоящее время проводится дополнительная проверка, по итогам которой материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о заведении уголовного дела.
Ранее сообщалось о росте в Крыму числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.
Также URA.RU сообщало, что на Урале возбудили дело против родителя из-за подделки документов при записи ребёнка в первый класс.
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