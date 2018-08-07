На границе с Крымом задержали украинца с поддельной печатью в паспорте

В пункте пропуска «Армянск» задержали гражданина Украины с поддельной печатью в паспорте, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.

Речь идёт о штампе «Разрешено временное проживание».

«В беседе с должностными лицами 36-летний житель Волынской области признался в том, что он действительно обращался по объявлению к представителям незаконного бизнеса за решением вопроса о легальном пребывании в России», — заявили в ведомстве.

За постановку фиктивной печати в паспорте украинец заплатил более $800.

В настоящее время проводится дополнительная проверка, по итогам которой материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о заведении уголовного дела.

Ранее сообщалось о росте в Крыму числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.

Также URA.RU сообщало, что на Урале возбудили дело против родителя из-за подделки документов при записи ребёнка в первый класс.