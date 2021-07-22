На границе с Крымом Украина пошумела «БУКами»

На админгранице с Крымом прошли учения украинских боевых расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук». Тренировка завершилась условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВСУ в Facebook.По словам командующего Объединенных сил Сергея Наева, подразделение ЗРК совершило многокилометровый длительный марш на технике к позиционному району. На месте военные развернули комплексы на необорудованных позициях, отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей.«Подразделения с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радио-локационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности», — отчитался Наев.Отметим, 19 июля под Львовом стартовали многонациональные тактические учения «Три меча-2021». В них принимают участие свыше 1,2 тысячи военнослужащих, 200 боевых машин из четырех стран-участниц: Литвы, Польши, Украины и США. Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.В ходе учений, которые продлятся до 30 июля, состоятся несколько уникальных тренировок, направленных на отработку совместных задач по обороне территории от внешнего агрессора.