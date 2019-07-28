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На границе с Крымом стоят очереди из украинских туристов

28 июля 2019, 20:24  •  39 • В России

В политическом преферансе будут новые ставки

Киевские дворы и улицы после выборов заметно опустели. Последний месяц лета - пик отпусков и начало бархатного сезона. Дворники, бомжи и сборщики макулатуры выгребают последние остатки ярких, глянцевых буклетов и несут сдавать предвыборные программы и обещания в пункты сбора бумажных отходов. «Туды их в качель». Потрачены тонны бумаги на предвыборную, дорогостоящую агитацию. Так никаких Карпатских лесов не напасешься.

У нас не скучно, - приветствуют киевляне друг друга после выборов и все еще горячо те обсуждают. В большинстве домов вновь отключили горячую воду, хотя может это и совпадение. Однако знающие люди предупреждали, что вода была здесь исключительно к выборам. Разрушенные мосты, которые сейчас чинят одновременно - ремонтировать практически некому, потому и работы - застыли. Строительных рабочих не сыскать днем с огнем, а за скромные деньги работать тут никто не хочет. Мэра столицы Виталия Кличко обвиняют в коррупции, Петр Порошенко бегает от следователей, олигархи закрыли свои портмоне и ждут осени, когда начнется парламентский сезон, а в политическом преферансе будут новые ставки.

И пока лето не закончилось, украинцы буквально штурмуют страну - «агрессор».

Все плацкартные места на август на поезд номер 6 "Киев- Москва»" проданы и остается всего 40 мест купе, да и только верхние полки. Ну добавьте поездов, которые оказались самыми прибыльными за все эти пять лет для « Укрзализницы». Есть у вас сердце или нет?

Одна треть нового парламента - люди без высшего образования. Что от них можно хотеть? - жалуется на вокзале женщина, обращаясь ко мне, и тащит тяжелый чемодан по лестнице, потому что эскалатор, как назло, на ремонте.

- Представляю, что они сделают со страной. Добьют, добьют ,- переживает киевлянка вслух .

«Открывайте шлюзы в Крым»

Известный политолог на популярном ТВ канале в бирюзовом пиджаке рассказывает, что надо "открывать шлюзы" и пустить украинцев в Крым, наконец открыто, легитимно, а власть должна набраться политической воли:

- Давайте включать народную дипломатию. Крым – украинский ,- горячится политолог.

К слову, на сайте президента Украины – Владимира Зеленского зарегистрировали петицию с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Также президента просят восстановить железнодорожное сообщение с Крымом. В этом году поток украинских туристов в Крым вырос в разы.

На КПП - Чонгар (и это признают все украинские политики не скрывая) - огромные очереди туристов из Украины. Киевляне едут в Крым все активнее и активнее, считая его родным, отрешаясь от политики, потому что очень хочется к морю. Отреагируют ли в администрации президента на петиции или нет - неизвестно.

Депутат ( в прошлом из Луганска) буквально кричит охрипшим голосом из экрана телевизора, что на КПП в Луганской области из - за разрушенного моста каждый день погибают люди в очередях, а кареты скорых не успевают развозить местных жителей по больницам. При этом на пунктах пропуска (с украинской стороны) - антисанитария , вонь и стоят будки с дорогой питьевой водой. Как в концлагере почти. Политолог придет в следующий раз в студию в красном пиджаке, на КПП кто-нибудь умрет еще.

- Какие могут быть шлюзы на оккупированных территориях? Никаких шлюзов, никаких свободных перемещений, - отчитала этих спикеров депутат от партии Зеленского "Слуга народа". Размечтались о нормальной жизни...

Спаси и помилуй Украину

После выборов заметно, как патриотическая риторика отходит в сторону. Радикалы лишаются своей популярности: люди не почувствовали никакого улучшения жизни за эти пять лет и потому в Раду «пролетели».

При этом русскоязычный «Труфальдино» Дмитрий Разумков (советник президента) демонстрирует свободный переход с русского на украинский и наоборот. Удивительная пластичность. Весьма заметно, что русский ему очень важен и нужен самому лично, при этом русскоязычным людям «слуги народа» так и и не разрешают говорить на родном языке.

Наблюдала на днях как в регистратуре поликлиники мужчина стал просить талон к дерматологу, на привычном для киевлянина русском, на что тетка из регистратуры даже не среагировала и как бы впала в ступор, делая вид, что не понимает. Мужчина вполне респектабельного вида тут же перешел с регистраторшей на украинский и те стали пререкаться, после чего выяснилось, что врач - дерматолог только один и та в вообще отпуске до середины августа.

- Ты сказать нормально сразу не могла,- взбесился мужик и крепко выругался.

- Вы талон дадите к хирургу? - просила измученная дама средних лет с перебинтованной рукой.

- Дамо, - ответила сотрудница поликлиники

- Им теперь нравится нас, русских, унижать. Кайфуют,, - сказала вслух пожилая дама, что направлялась к хирургу.

Иногда кажется, что если и есть на свете такой персонаж как Воланд, то именно он, наверное, придумал в Украине бесконечные, карнавальные выборы. Все здесь думают каждый раз, что приходят как в театр нарядно одетыми, а оказываются в нижнем белье, а вокруг только фантики летают вместо денег, звучит музыка и раздается гомерический хохот.

Но генетическая, природная, славянская вера в добро не иссякает у людей.

В эту субботу, в Киеве прошел Крестный ход, в котором приняло участие более трехсот тысяч человек – приверженцев канонической Русской православной церкви. От Владимирской горки, в Киево- Печерскую Лавру буквально текла людская река, при этом никакой охраны с собаками и полицией и радикалов не было в помине.

Власть в Киеве поменялась, но народ еще здесь по- прежнему никто не слышит. Может быть, наконец, многострадальных украинцев услышит Бог? Спаси и помилуй Украину.

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