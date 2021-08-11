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На границе с Китаем коллапс из гружёных фур: "Ситуация выходит за рамки" - эксперт

11 августа 2021, 18:15  •  111 • В мире
СМИ сообщили, что на границе России и Китая скопилась большая очередь из фур. Однако, отметил управляющий партнёр компании Hecny Group Russia Александр Горьков, тяжёлая ситуация даже не у нас, а на казахстано-китайской границе.
Журналисты узнали об осложнившейся ситуации на границе с Китаем. По информации "Коммерсанта", грузовики простаивают в очередях, водители устраивают стычки из-за мест в очереди на проезд.
По информации издания, непростая ситуация наблюдается на участке Забайкальск - Маньчжурия. Местная инфраструктура оказалась не готова к увеличению трафика в условиях противоэпидемических мер.
По мнению представителя Hecny Group Russia Александра Горькова, проблемы могут быть связаны с новой системой пропусков. При этом, указывает эксперт, ничего радикального на границе пока не наблюдается. "Несмотря на наличие квоты, таможенники стараются пропускать больше машин, чем договорено", - заявил он Business FM.
А вот на казахстано-китайской границе, переход Хоргос - Алашанькоу, "действительно ситуация выходит за рамки", указывает он.
Отмечается, что там заторы из фур возникают из-за того, что китайская сторона выдаёт талоны на проезд с перебоями, да и машин там больше.
"Я это связываю с тем, что в связи со слухами о скором прекращении белорусской таможенной схемы все перенаправили свои грузы в Казахстан. Плюс ещё добавляется общенациональная специфика: казахи стараются грузить казахов, максимально отодвигая водителей других национальностей", - заметил Горьков.
Впрочем, по информации СМИ, заторы происходят не только на автомобильных пунктах пропуска, но и на железной дороге. РЖД винит строгие карантинные меры со стороны Китая, передаёт "Коммерсант".

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