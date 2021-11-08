|
На границе Польши и Белоруссии началась стрельба - видео
08 ноября 2021, 20:40 • 133 • Политика
На границе Польши и Белоруссии началась стрельба. В Сеть утекло несколько видеороликов, снятых очевидцами.
На кадрах практические ничего не видно, но можно услышать взволнованную речь на иностранном языке, а также звуки одиночных выстрелов и выстрелов очередью из автоматов. Кто именно открыл огонь и с какой целью - неизвестно.
Отметим при этом, незадолго до появления видеозаписей стало известно, что власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность в связи с приближением мигрантов со стороны Белоруссии.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, приведение польских войск в боевую готовность для сдерживания просителей убежища является нарушением конвенции ООН о статусе беженцев.
Евросоюз в настоящий момент переживает миграционный кризис, пусть и не такой сильный, как в 2015 году. Власти Польши и Литвы обвиняют Белоруссию в том, что республика потворствует эскалации ситуации и чуть ли не подвозит мигрантов до границы. Так, по мнению европейских чиновников, Минск мстит Варшаве и Вильнюсу за то, что те пытались организовать госпереворот в Белоруссии летом прошлого года.
Белорусские же власти обвиняют во всём США, которые устроили хаос, уйдя из Афганистана, и, по сути, сами спровоцировали миграционный кризис.
Подпишитесь на нас
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 ноября 2021, 05:00
|
03 ноября 2021, 09:55
|
02 ноября 2021, 05:20
|
05 ноября 2021, 22:40
|
04 ноября 2021, 08:45
|
06 ноября 2021, 19:05
|
05 ноября 2021, 15:05