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На границе Польши и Белоруссии началась стрельба - видео

08 ноября 2021, 20:40  •  133 • Политика
На границе Польши и Белоруссии началась стрельба. В Сеть утекло несколько видеороликов, снятых очевидцами.
На кадрах практические ничего не видно, но можно услышать взволнованную речь на иностранном языке, а также звуки одиночных выстрелов и выстрелов очередью из автоматов. Кто именно открыл огонь и с какой целью - неизвестно.
Отметим при этом, незадолго до появления видеозаписей стало известно, что власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность в связи с приближением мигрантов со стороны Белоруссии.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, приведение польских войск в боевую готовность для сдерживания просителей убежища является нарушением конвенции ООН о статусе беженцев.
Евросоюз в настоящий момент переживает миграционный кризис, пусть и не такой сильный, как в 2015 году. Власти Польши и Литвы обвиняют Белоруссию в том, что республика потворствует эскалации ситуации и чуть ли не подвозит мигрантов до границы. Так, по мнению европейских чиновников, Минск мстит Варшаве и Вильнюсу за то, что те пытались организовать госпереворот в Белоруссии летом прошлого года.
Белорусские же власти обвиняют во всём США, которые устроили хаос, уйдя из Афганистана, и, по сути, сами спровоцировали миграционный кризис.

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