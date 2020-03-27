На границе контроля между Индией и Пакистаном произошла перестрелка - источник

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель". Пока никаких подробностей нет, неизвестно, были ли раненые с обеих сторон и что именно стало причиной этого конфликта.

Отношения Индии и Пакистана в очередной раз резко обострились в середине февраля 2019 года, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя одна из террористических группировок.

После этого инцидента Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Ситуация осложнила и без того напряжённые отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань полномасштабного военного конфликта.

Главной же причиной тлеющего конфликта в этом регионе является спорная территория Кашмир. Одно из череды обострений на границе между двумя странами произошло, к примеру, в августе прошлого года, после того как Индия лишила особого статуса штат Джамму и Кашмир, решив создать две союзные территории.

Против такого решения индийских властей выступил Пакистан. Дело в том, что теперь Джамму и Кашмир будут иметь значительно меньше прав, чем в то время, когда они были штатом. В связи с этим Исламабадом мобилизованы военные части, расположенные на индо-пакистанской границе, а дипломаты, представляющие Пакистан в Индии, отозваны МИД республики.