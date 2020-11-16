На границе Ирана произошла стычка с боевиками. Жертвами стали три человека

В Иране сообщили о стычке с боевиками, которые попытались проникнуть в провинцию Западный Азербайджан. Местные правоохранители сообщили, что в результате боестолкновения три сотрудника пограничных служб погибли.

Отмечается, что нападение на отряд Ирана произошло днём в пятницу, 13 ноября.

По данным местных СМИ, было пресечено вторжение боевиков, сообщает Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воевало, по разным данным, от одной до двух тысяч боевиков из Сирии. По утверждениям источников, переброску боевиков осуществляла Турция.

Напомним, что нагорно-карабахский конфликт был завершён после подписания мирных соглашений со стороны Армении, Азербайджана и России. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.