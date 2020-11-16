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На границе Ирана произошла стычка с боевиками. Жертвами стали три человека

16 ноября 2020, 15:05  •  51 • В мире
Трое иранских пограничников погибли в боестолкновении в северо-западной части Ирана, сообщили правоохранительные силы республики.
В Иране сообщили о стычке с боевиками, которые попытались проникнуть в провинцию Западный Азербайджан. Местные правоохранители сообщили, что в результате боестолкновения три сотрудника пограничных служб погибли.
Отмечается, что нападение на отряд Ирана произошло днём в пятницу, 13 ноября.
По данным местных СМИ, было пресечено вторжение боевиков, сообщает Sputnik Армения.
Ранее сообщалось, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воевало, по разным данным, от одной до двух тысяч боевиков из Сирии. По утверждениям источников, переброску боевиков осуществляла Турция.
Напомним, что нагорно-карабахский конфликт был завершён после подписания мирных соглашений со стороны Армении, Азербайджана и России. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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