На границе Азербайджана и Армении вспыхнул бой: В Баку заявили об убитом генерале

Представители азербайджанского министерства обороны заявили о жертвах в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе государств.

Сообщается, что жертвами ударов армянских военнослужащих стали генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев вооружённых сил Азербайджана. Об этом рассказал заместитель главы оборонного ведомства страны Керим Велиев.

Возобновление столкновений в этом регионе прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил обеспокоенность по этому поводу и призвал Баку и Ереван следовать введённому режиму перемирия.