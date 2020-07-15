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На границе Азербайджана и Армении вспыхнул бой: В Баку заявили об убитом генерале

15 июля 2020, 14:00  •  15 • В мире
На границе Азербайджана и Армении вспыхнул бой. В Баку заявили о потерях среди командного состава. По данным оборонного ведомства страны, жертвами ударов армянских военнослужащих стали генерал-майор и полковник.
Представители азербайджанского министерства обороны заявили о жертвах в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе государств.
Сообщается, что жертвами ударов армянских военнослужащих стали генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев вооружённых сил Азербайджана. Об этом рассказал заместитель главы оборонного ведомства страны Керим Велиев.
Возобновление столкновений в этом регионе прокомментировал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил обеспокоенность по этому поводу и призвал Баку и Ереван следовать введённому режиму перемирия.
Россия… готова оказывать посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы, - добавил он.

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