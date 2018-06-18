«На грани войны»: зачем США перевели Киберкомандование в боевой статус

Киберкомандование США переведено в боевой статус и получило возможность проводить регулярные наступательные операции. Об этом сообщает The New York Times. Согласно новым принципам работы, американские военные хакеры должны «выводить из строя кибероружие до того, как оно будет применено», и могут вести подрывную деятельность в компьютерных сетях других стран. При этом в Госдуме РФ опасаются, что под предлогом защиты своей безопасности Вашингтон может осуществлять хакерские атаки и заниматься кибершпионажем.

В мае 2018 года Кибернетическое командование ВС США было переведено в боевой статус. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, отныне американские военные могут ежедневно осуществлять хакерские атаки в компьютерных сетях других стран, чтобы «вывести из строя кибероружие до того, как оно будет применено».

При этом американские специалисты будут действовать «на грани войны», то есть таким образом, чтобы их действия нельзя было квалифицировать как акт военной агрессии по отношению к другой стране.

Отмечается, что до этого «Киберкомандование занимало по большей части оборонительную позицию, пытаясь противостоять проникновению в американские сети». В редких случаях оно переходило в наступление, в частности, пытаясь предотвратить операции «Исламского государства»*, но «результаты были в лучшем случае неоднозначными».

Обновлённая программа предполагает, что новые принципы работы американских военных хакеров «выявят слабые стороны противника», а также их намерения и возможности. Таким образом, Соединённые Штаты хотят заставить потенциального противника перенаправить ресурсы на защиту и ослабить наступательные функции.

При этом, как отмечает NYT, в Белом не было официального обсуждения смены подхода к кибероперациям.

Глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования генерал-лейтенант Пол Накасоне

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«Киберугрозы» Соединённым Штатам

Формирование Киберкомандования США произошло в 2009 году во время президентства Барака Обамы. При этом в августе 2017 года действующий лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выделил Киберкомандование в отдельную структуру. Это было сделано в рамках программы по развитию оборонительных и наступательных возможностей в киберпространстве.

«Повышение статуса киберкомандования США показывает, что мы решительно настроены бороться с угрозами в киберпространстве и поможем обеспечить уверенность наших союзников и партнёров, а также будем сдерживать наших противников», — отмечал Трамп.

Согласно данным Белого дома, убытки США от киберпреступлений в 2016 году составили $109 млрд.

При этом Вашингтон регулярно обвиняет в кибератаках другие государства, в том числе Россию.

«Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшую киберугрозу Соединённым Штатам на протяжении 2018 года», — отмечал директор национальной разведки Дэниел Коутс в феврале.

В частности, Соединённые Штаты обвиняют Москву во «вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году. Так, в мае спецкомитет конгресса США по разведке сообщил, что кибератакам, якобы проходившим под контролем российского правительства, подверглись 18 штатов, однако оно никак не повлияло на итоги выборов.

Российские официальные лица неоднократно отвергали любую причастность к вмешательству в дела других государств и каких-либо хакерских атак на инфраструктуру зарубежных стран.

«Как же низко пало всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединённых Штатах! Это не смешно?» — сказал Путин, комментируя в интервью австрийскому телеканалу ORF заявления о том, что бизнесмен Евгений Пригожин якобы мог повлиять на выборы в США.

Тем не менее Белый дом оказывает санкционное давление на Москву, обосновывая это «растущей киберугрозой». Последним эпизодом этой борьбы стало введение новых ограничительных мер в отношении пяти российских компаний и троих граждан.

«Действия США не вызывают удивления»

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников в беседе с RT отметил, что вопрос кибербезопасности актуален не только в США, но в то же время предположил, что Вашингтон, прикрываясь заботой о своей безопасности, может совершать хакерские атаки и осуществлять кибершпионаж.

«Кибербезопасность актуальна во всём мире, не только в США. Но вопрос в том, что Штаты подразумевают под этим, и не примет ли это ту форму, о которой нам рассказывал Сноуден, когда под маской безопасности и противодействия будет идти продолжение сбора информации, хакерских атак и кибершпионажа», — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что США хотят получить преимущество в киберпространстве и потому вкладывают средства в эту сферу.

«У нас сейчас идёт гибридная война. Тот, кто владеет киберпространством, получает большое стратегическое преимущество. Не удивительно, что в США вкладывают средства в эту проблему. Но вызывает сомнение то, насколько именно безопасностью они занимаются. Конечно, что-то утверждать на 100% не приходится, но можно предположить, что службы, которые должны отражать кибератаки, занимаются ровно противоположным», — подчеркнул Крупенников.

В свою очередь, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что Соединённые Штаты уже давно занимаются подрывной деятельностью.

«Американцы прекрасно понимают необходимость расширения киберсанкций и киберпропаганды, поскольку сами через АНБ начали этим заниматься много лет назад, задолго до того, как возникли какие-то подозрения, чаще всего необоснованные, что за кибератаками на США стоят некие «недружественные страны», среди которых выделялись Россия и КНДР. Мы прекрасно помним эти разоблачения, которые проходили ещё при Бараке Обаме, когда АНБ было вынуждено признать, что оно следило и продолжает следить не только за американскими гражданами, но и за спецслужбами Германии. На воре и шапка горит», — подчеркнул эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.