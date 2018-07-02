На грани столкновения: почему в Германии может начаться политический кризис из-за отставки главы МВД

Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер пригрозил в ближайшее время оставить должность министра, а также отказаться от председательства в партии. Политик не согласен с позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросу миграции. На саммите ЕС 28—29 июня в Брюсселе страны Евросоюза согласовали новый план выхода из миграционного кризиса, однако Зеехофер требует более жёсткого подхода. Как глава МВД, он может распорядиться закрыть границы Германии для беженцев, которые уже прошли регистрацию в других странах ЕС. Тогда Меркель, вероятно, будет вынуждена отправить его в отставку. Эксперты подчёркивают: в таком случае велика вероятность того, что её блок ХДС/ХСС потеряет парламентское большинство, и в стране пройдут новые парламентские выборы. Как Меркель может сохранить лицо в этой ситуации, разбирался RT.

Министр внутренних дел Германии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер сообщил о намерении оставить обе должности. Такое заявление политик сделал в ходе заседания руководства ХСС.

По словам участников совещания, в ходе встречи глава ХСС и его сторонники вновь выступили против принятых на саммите ЕС решений по вопросам беженцев. Однако жёсткая позиция Зеехофера по миграционной политике не нашла полной поддержки со стороны однопартийцев, что и послужило причиной этого заявления.

«Да, я сказал, что предоставлю обе должности, что я сделаю это в ближайшие три дня», — цитирует Zeit заявление министра по итогам заседания правления ХСС в Мюнхене.

Statement nach der Parteivorstandssitzung https://t.co/BkWvJFf02K — CSU (@CSU) July 1, 2018

При этом глава ХСС отметил, что он всё же попытается урегулировать разногласия с лидером Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по миграционному вопросу. По его словам, встреча с председателем ХДС пройдёт во второй половине дня в понедельник, 2 июля. Ожидается, что в переговорах примут участие по шесть представителей ХДС и ХСС.

Эти переговоры должны стать «промежуточным шагом к взаимопониманию с ХДС», после которого будут решены все остальные вопросы.

«Мы хотим попытаться договориться по центральному вопросу возвращения мигрантов — в интересах этой страны и дееспособности нашей коалиции и правительства, которое мы намерены сохранить», — цитирует Зеехофера ТАСС.

При этом первый замглавы блока ХДС/ХСС в бундестаге Александр Добриндт заявил, что он не может принять отставку Зеехофера, который был лидером ХСС с 2008 года.

«Это решение, которое я не могу принять», — отметил Добриндт в ходе заседания правления ХСС. Эти слова зал встретил бурным одобрением.

Reuters

При этом премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что спор между канцлером ФРГ и главой МВД не приведёт к распаду консервативного блока.

«Для нас нет пути, который увёл бы нас из правительства или из фракции (в бундестаге. — RT)», — заявил Зёдер, который представляет ХСС.

«Между партиями может произойти столкновение»

Недовольство Хорста Зеехорфа связано с тем, что он считает недостаточными принятые меры в области миграционной политики. В начале июня 2018 года глава МВД Германии представил содержащий 63 пункта генеральный план в сфере миграции Masterplan Migration. По 62 пунктам федеральный канцлер согласилась с Зеехофером, однако она выступила против предложения запретить пересечение границы ФРГ беженцам без документов или мигрантам, зарегистрированным в других странах Евросоюза. По мнению канцлера, это предложение главы МВД противоречит европейским нормам предоставления убежища и несправедливо по отношению к ряду стран ЕС.

В итоге на саммите Евросоюза в Брюсселе 28—29 июня был согласован перечень мер по ограничению потока беженцев, включая открытие лагерей для мигрантов в Северной Африке и Европе, а также расширение полномочий погранслужбы Frontex. Кроме того, Греция и Испания заявили о готовности принимать беженцев обратно, если немецкие силовики установят, что данные этих мигрантов уже внесены в общую базу EURODAC. Готовность принять высылаемых беженцев, незаконно проникших в ЕС через территорию Турции, также выразила Анкара — в обмен на финансовую поддержку.

Однако эти меры не устроили главу МВД Германии, что в итоге может привести к его отставке и даже, возможно, к распаду правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По словам профессора Дрезденского технического университета Вернера Патцельта, по всей видимости, канцлер Германии не намерена уступать и, вероятно, это связано с её обязательствами перед Евросоюзом. В то же время жёсткая позиция Зеехофера связана с тем, что для ХСС сейчас чрезвычайно важно не потерять доверие избирателей.

«Зеехофер обещал, что он остановит миграцию — не допустит, чтобы в стране находились беженцы, которые должны были обращаться за убежищем в другие европейские страны. И если он не сдержит слово, ХСС перестанут доверять. ХДС, очевидно, не собирается идти на уступки ХСС. На мой взгляд, между партиями может произойти столкновение, что нанесёт урон им обеим», — заявил политолог.

По словам собеседника RT, если Зеехофер выполнит свои обещания и распорядится, чтобы беженцам отказывали в убежище в Германии в том случае, если они уже были зарегистрированы в другой европейской стране, канцлер ФРГ может сместить его с поста главы МВД.

«В погоне за громкой энергетической политикой»: почему Польша заявила о своём праве требовать у «Газпрома» скидку «В таком случае партия Зеехофера (ХСС) выйдет из состава коалиционного правительства, и Ангела Меркель потеряет парламентское большинство. Как следствие, в Германии должны будут состояться новые выборы. На них на первый план выйдет миграционная повестка, и у ХДС не будет шансов выиграть», — отметил Патцельт.

«Конфликт очень серьёзный. В нём либо Меркель потеряет лицо, либо Зеехофер лишится министерского кресла. И тогда в течение нескольких недель и Меркель будет вынуждена уйти с поста канцлера ФРГ. Вряд ли стороны смогут найти выход из этой ситуации. Возможно, политики сумеют прийти к компромиссу, однако я не представляю, как они оба могут выйти из этой ситуации, не потеряв лицо», — добавил эксперт.

Reuters

Принципиальный вопрос

В свою очередь, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с RT отметил высокую вероятность сценария, при котором Хорст Зеехофер всё же покинет свой пост. По словам эксперта, с точки зрения Ангелы Меркель и ХДС, канцлер добилась хорошего результата на саммите в Брюсселе, а значит, не должна идти на дальнейшие уступки главе МВД и ХСС.

«Скорее всего, ситуация получится такая: Зеехофер потребует, Меркель откажется, после чего ему придётся выполнить свою угрозу — в этой ситуации оставаться на посту невозможно. Дальше всё туманно. Значит ли это, что ХСС, который явно расколот, принимает отставку и назначает кого-то другого, кто займёт эту должность, и партия остаётся в коалиции, либо это означает уход партии из коалиции, и тогда — новые выборы и большой политический кризис, пока неясно», — заявил Лукьянов.

Политолог отметил, что в преддверии региональных земельных выборов, которые должны пройти осенью, в Баварии наблюдается раскол мнений.

«Партия очень боится потерять большинство, поэтому они ведут себя жёстко, демонстрируют избирателю свою неуступчивость, но, помимо партийных расчётов, есть принципиальный вопрос, перед которым встала Германия и вся Европа — это дальнейшие принципы миграционной политики. Как её проводить, с опорой на государство или добиваться общеевропейских решений», — рассказал эксперт.

При этом если Ангела Меркель жёстко выступает за приверженность общеевропейским решениям, то ХСС скорее ориентируется на правые силы и самостоятельные действия Германии.

«Это принципиальный вопрос, на который нет ответа, но он делает конфликт гораздо более серьёзным, чем межпартийная склока в одной из стран», — подытожил Лукьянов.

Между тем президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с RT отметил актуальность проблемы вторичной миграции для Германии и выразил уверенность в том, что все политические силы попытаются удержать Зеехофера на посту хотя бы до осени.

«Меркель невыгоден развал коалиции. ХДС/ХСС занял слабые позиции на выборах, и если буду перевыборы, то блок может потерять большинство. От решения ХСС зависит будущее Меркель. Если партия инициирует демарш, то же самое может сделать СДПГ, а это будет серьёзным ударом по позициям Меркель. Это серьёзно ослабит позиции Германии на общеевропейском направлении и может ударить по позициям премьер-министра в долгосрочной перспективе», — добавил Абзалов.