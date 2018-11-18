«На грани самоуправства»: в МИД РФ раскритиковали планы ОЗХО подписать меморандум о взаимопонимании по Сирии

МИД России обеспокоен планами ОЗХО заключить меморандум о взаимопонимании с «международным беспристрастным механизмом» по расследованию преступлений в Сирии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ составлен «с многочисленными нарушениями», при этом гендиректор техсекретариата ОЗХО не имеет права подписывать такие документы без соответствующего поручения государств-членов. Как считают эксперты, подобные инициативы организации в очередной раз показывают, что она находится под политическим контролем ряда стран, которые пытаются оказать давление на Москву и Дамаск, обвинив правительство САР в применении химоружия.

Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с так называемым меморандумом о взаимопонимании, который могут подписать Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и «международный беспристрастный механизм» по расследованию преступлений в Сирии, созданный в соответствии с резолюцией ООН 71/248. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Сам факт появления данного документа и его содержание вызывают ряд серьёзнейших вопросов. Очевидно, что он был составлен с многочисленными нарушениями, без соответствующих на то полномочий и, по сути, на грани самоуправства со стороны его авторов», — говорится в комментарии.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобное соглашение станет прямым нарушением положений о политике конфиденциальности Конвенции о запрещении химического оружия. К тому же гендиректор техсекретариата ОЗХО может подписывать такие документы только при наличии соответствующего поручения со стороны государств-членов. Однако такого поручения не было.

Российские дипломаты сообщили о своей обеспокоенности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу. При этом представители МИД РФ выразили надежду, что чиновники пересмотрят свою позицию по данному вопросу.

«Попытки его (меморандума. — RT) реализации чреваты непредсказуемыми последствиями для целостности Конвенции о запрещении химического оружия и выстраивания конструктивного и взаимоуважительного диалога по проблематике химического оружия на международной арене, включая площадку ООН», — подчеркнули в МИД России.

«Ещё один шаг к обвинению Москвы и Дамаска в применении химоружия»

Организация по запрещению химического оружия уже достаточно долгое время находится под политическим контролем США и Великобритании, заявил RT политолог Максим Жаров. В качестве примера он привёл дело с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.

«Это же доказывает и деятельность ОЗХО в Сирии — организация политически пристрастна по отношению к правительству Башара Асада и, соответственно, выносит фактически политические вердикты. Думаю, разработка этого меморандума является ещё одним шагом к тому, чтобы обвинить Сирию и Россию в применении химического оружия на территории САР», — сказал эксперт.

По его мнению, налицо попытка создать ещё одну площадку, с помощью которой США смогут выдвигать обвинения в адрес стран, мешающих Вашингтону проводить свой геополитический курс, и затем вводить против них санкции.

Транспорт ООН, предоставленный инспекторам ОЗХО для инспекций в Дамаске

Reuters

© Ali Hashisho

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин также считает, что говорить об объективности ОЗХО не приходится. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала провести серьёзные исследования «на местах» в Сирии вместе с экспертами ОЗХО, но те отказывались от предложений России под различными предлогами.

«Естественно, Западу во главе с США выгодна трансформация ОЗХО. Они используют организацию как очередной рычаг, средство давления на Россию, прежде всего в Сирии. Кроме того, налицо давление на власти Дамаска с тем, чтобы в конечном итоге попытаться их сместить», — заявил Фитин в беседе с RT.

«Усовершенствование» ОЗХО

Напомним, что в конце июня на специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) был принят предложенный Великобританией проект, согласно которому ОЗХО наделяется функциями установления виновных в совершении атак с применением отравляющих веществ. Против документа выступили, в частности, Россия, Китай, Иран и Сирия.

Российские дипломаты указывали, что решение о наделении ОЗХО новыми полномочиями будет дублировать функции Совета Безопасности ООН. Таким образом страны Запада пытаются обойти вето РФ в международном органе, ответственном за поддержание международного мира и безопасности.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России призывали прекратить подрыв авторитета ОЗХО и не допустить его использования «в геополитических играх».

Добавим, что на этой неделе Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами гуманитарного и социального характера, принял резолюцию о положении в области прав человека в Сирии. Как отметил заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин, документ является инструментом для сведения геополитических счётов с Дамаском.

«Принятие данного проекта направлено против стабилизации ситуации в Сирии и подрывает международные усилия по межсирийскому урегулированию», — пояснял Кузьмин.

При этом с 21 по 30 ноября в Гааге состоится обзорная конференция ОЗХО, в ходе которой глава организации Фернандо Ариас должен будет представить план по реализации новых полномочий.