|
«На грани самоуправства»: в МИД РФ раскритиковали планы ОЗХО подписать меморандум о взаимопонимании по Сирии
18 ноября 2018, 00:09 • 6 • В мире
МИД России обеспокоен планами ОЗХО заключить меморандум о взаимопонимании с «международным беспристрастным механизмом» по расследованию преступлений в Сирии. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что документ составлен «с многочисленными нарушениями», при этом гендиректор техсекретариата ОЗХО не имеет права подписывать такие документы без соответствующего поручения государств-членов. Как считают эксперты, подобные инициативы организации в очередной раз показывают, что она находится под политическим контролем ряда стран, которые пытаются оказать давление на Москву и Дамаск, обвинив правительство САР в применении химоружия.
globallookpress.com © Leonid Faerberg
Министерство иностранных дел России выразило озабоченность в связи с так называемым меморандумом о взаимопонимании, который могут подписать Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и «международный беспристрастный механизм» по расследованию преступлений в Сирии, созданный в соответствии с резолюцией ООН 71/248. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что подобное соглашение станет прямым нарушением положений о политике конфиденциальности Конвенции о запрещении химического оружия. К тому же гендиректор техсекретариата ОЗХО может подписывать такие документы только при наличии соответствующего поручения со стороны государств-членов. Однако такого поручения не было.
Российские дипломаты сообщили о своей обеспокоенности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и гендиректору техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу. При этом представители МИД РФ выразили надежду, что чиновники пересмотрят свою позицию по данному вопросу.
«Попытки его (меморандума. — RT) реализации чреваты непредсказуемыми последствиями для целостности Конвенции о запрещении химического оружия и выстраивания конструктивного и взаимоуважительного диалога по проблематике химического оружия на международной арене, включая площадку ООН», — подчеркнули в МИД России.
«Ещё один шаг к обвинению Москвы и Дамаска в применении химоружия»
Организация по запрещению химического оружия уже достаточно долгое время находится под политическим контролем США и Великобритании, заявил RT политолог Максим Жаров. В качестве примера он привёл дело с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.
«Это же доказывает и деятельность ОЗХО в Сирии — организация политически пристрастна по отношению к правительству Башара Асада и, соответственно, выносит фактически политические вердикты. Думаю, разработка этого меморандума является ещё одним шагом к тому, чтобы обвинить Сирию и Россию в применении химического оружия на территории САР», — сказал эксперт.
По его мнению, налицо попытка создать ещё одну площадку, с помощью которой США смогут выдвигать обвинения в адрес стран, мешающих Вашингтону проводить свой геополитический курс, и затем вводить против них санкции.
Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин также считает, что говорить об объективности ОЗХО не приходится. Он напомнил, что Москва неоднократно предлагала провести серьёзные исследования «на местах» в Сирии вместе с экспертами ОЗХО, но те отказывались от предложений России под различными предлогами.
«Естественно, Западу во главе с США выгодна трансформация ОЗХО. Они используют организацию как очередной рычаг, средство давления на Россию, прежде всего в Сирии. Кроме того, налицо давление на власти Дамаска с тем, чтобы в конечном итоге попытаться их сместить», — заявил Фитин в беседе с RT.
«Усовершенствование» ОЗХО
Напомним, что в конце июня на специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) был принят предложенный Великобританией проект, согласно которому ОЗХО наделяется функциями установления виновных в совершении атак с применением отравляющих веществ. Против документа выступили, в частности, Россия, Китай, Иран и Сирия.
Российские дипломаты указывали, что решение о наделении ОЗХО новыми полномочиями будет дублировать функции Совета Безопасности ООН. Таким образом страны Запада пытаются обойти вето РФ в международном органе, ответственном за поддержание международного мира и безопасности.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел России призывали прекратить подрыв авторитета ОЗХО и не допустить его использования «в геополитических играх».
Добавим, что на этой неделе Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами гуманитарного и социального характера, принял резолюцию о положении в области прав человека в Сирии. Как отметил заместитель постпреда РФ в ООН Геннадий Кузьмин, документ является инструментом для сведения геополитических счётов с Дамаском.
«Принятие данного проекта направлено против стабилизации ситуации в Сирии и подрывает международные усилия по межсирийскому урегулированию», — пояснял Кузьмин.
При этом с 21 по 30 ноября в Гааге состоится обзорная конференция ОЗХО, в ходе которой глава организации Фернандо Ариас должен будет представить план по реализации новых полномочий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
6
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
12 ноября 2018, 02:54
|
10 ноября 2018, 23:24
|
11 ноября 2018, 13:54
|
12 ноября 2018, 17:39
|
17 ноября 2018, 01:24
|
17 ноября 2018, 04:55
|
14 ноября 2018, 08:24