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На грани масштабного конфликта. «Большой Идлиб» проверяет Москву на военно-политическую стойкость

21 августа 2019, 08:24  •  254 • Аналитика
Целым рядом весомых и крайне тревожных событий оперативно-тактического характера в районе так называемой «идлибской деэскалационной зоны» отметилась третья неделя августа 2019 года. В частности, спустя буквально три недели после успешной финализации 2,5-миллиардного контракта между Минобороны Турции и «Рособоронэкспортом» на поставку четырёх зенитно-ракетных комплексов (2-х зенитно-ракетных полков) С-400 «Триумф» в интересах турецких ВВС, подконтрольные Генштабу ВС Турции военизированные формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламская партии Туркестана» и «Тахрир Сурия» резко нарастили интенсивность артиллерийских ударов по укрепрайонам сирийской армии и дружественных ей сил.




Степень лицемерия и незыблемость имперских замашек Анкары не перестаёт удивлять даже после весомой «поощрительной» сделки


Более того, как по мановению волшебной палочки, была возобновлена огневая работа по военной инфраструктуре, находящейся в распоряжении авиационной бригады оперативного назначения ВКС России, развёрнутой на авиабазе «Хмеймим». Окрестности ключевой российской авиабазы в Сирии стали с завидным постоянством подвергаться обстрелам со стороны батарей РСЗО БМ-21 «Град», развёрнутых идлибскими боевиками на господствующих высотах в западной части «зоны деэскалации», что в итоге заставило командования ВКС России и ВС Сирии выйти из абсурдного соглашения о прекращении огня и приступить к новой фазе наступательной операции против протурецких боевиков.

Отталкиваясь от происходящего, можно прийти к устойчивому мнению о том, что господин Эрдоган и курируемые им высокопоставленные представители из оборонных структур, заполучив желаемые высокотехнологичные «плюшки» в виде ЗРК большой дальности С-400, и уже не опасаясь срыва оборонной сделки, приняли решение о продолжении задействования жестких военно-политических инструментов для сохранения контроля над северо-западными провинциями Сирии в целом и «Идлибским гадюшником в частности».

И в данном случае было бы крайне наивно рассуждать об абсурдности и контрпродуктивности данной военно-политической линии Анкары, ведь 5-летний период всеобъемлющего контроля над «Идлибским гадюшником» и частью мухафазы Алеппо красноречиво проиллюстрировал громадный спектр военно-политических, оперативно-тактических и экономических выгод для турецкой стороны.

Во-первых, это возможность диктовать жесткие условия в ходе многочисленных «кулуарных многоходовок» и «подковёрных игр», являющихся неотъемлемой частью саммитов «астанинской тройки» и иных переговоров между лидерами переднеазиатских государств, так или иначе задействованных в формировании дорожной карты по урегулированию ситуации в «идлибской деэскалационной зоне». Во-вторых, это возможность использования территории «Большого Идлиба» в качеств отличного полигона для испытаний опытных экземпляров и серийных образцов перспективного вооружения турецкого ОПК (от помехозащищённых средств связи и обмена тактической информацией до САУ T-155 «Firtina», комплексов РТР/РЭБ «Koral» и ударно-разведывательных БПЛА «Bayraktar TB2») в приближенных к боевым условиях.

И наконец, в-третьих, это получение весомых экономических дивидендов, заключающихся в регулярных поставках в Идлиб цистерн со сжиженным газом для бытовых нужд местного населения и десятков тысяч боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», «Тахрир Сурия» и т.д. Так, по данным «Telegram»-канала «Ebaa-Agency», негласный контракт на поставку в «Идлибский гадюшник» сжиженного газа был подписан между местными органами самоуправления одного из идлибских округов и анонимной турецкой нефтегазовой компанией ещё в марте 2018 года. Три вышеперечисленных фактора можно считать основополагающим аргументом в пользу сохранения присутствия подразделений регулярной турецкой армии в «Большом Идлибе».

Успех операции по выдворению турецкого военного контингента со всей территории «Большого Идлиба» зависит от готовности Москвы поставить на второй план коммерческие вопросы российско-турецкого взаимодействия


Между тем, говорить о прежней незыблемости турецкого контроля над Идлибом уже не приходится. В ходе стремительного двухстороннего наступательного броска со стороны н.п. Кафр Набу Умм-Харьятейн в направлении города Хан-Шейхун, подразделениям САА (включая элитные отряды «Сил тигра») удалось в кратчайшие сроки взять под контроль более 12 деревень и две стратегически важные господствующие высоты - Тэлль-Ас и Вади эд-Даврат. Развёртывание на данных высотах (и в их окрестностях) батарей РСЗО «Град», ствольной артиллерии и расчётов ПТРК, оснащённых комплексами «Корнет-Э», позволило проправительственным силам Сирии не только организовать огневую поддержку «Силам тигра», занявшим деревню Сакаюк, но и установить тотальный огневой контроль автомагистрали M5 «Хама - Алеппо», в одночасье лишив СВ Турции возможности осуществлять безопасную ротацию военнослужащих на наблюдательном пункте № 9 (близ города Морек).

Дальнейший этап наступательной операции САА на Хан-Шейхун позволил полностью отрезать ключевой турецкий опорник № 9 и ряд укрепрайонов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» (в городах Кафр-Зейта, Морек и Эль-Латамна) от жизненно важной «артерии» М5, что окончательно поставило под вопрос целесообразность присутствия наших турецких так называемых «коллег» в южной части Идлиба, ведь данный район оказался в очередном тактическом «котле», подлежащем освобождению и возвращению под контроль Дамаска. И здесь возникает немаловажный вопрос: каковы дальнейшие действия Анкары?

Отталкиваясь от громкого заявления одного из турецких офицеров в Мореке, сделанного на условиях анонимности 17 августа 2019 и опубликованного в новостном блоке тактической онлайн-карты syria.liveuamap, можно прийти к выводу о том, что речь идёт об очередном неприкрытом блефе Эрдогана и высокопоставленных представителей командования турецкой армии, ведь в нём был анонсирован твёрдый отказ от выхода турецкого контингента из 9-го наблюдательного пункта даже в случае реализации наихудшего сценария, а также озвучен план возведения ещё двух аналогичных опорных пунктов между Мореком и горой Шахшбо.

В условиях всеобъёмлющей военно-технической и оперативно-тактической поддержки наступающих на Хан-Шейхун подразделений САА со стороны ВКС России, а также выдвинутого Москвой и Дамаском 24-часового ультиматума с требованием вывода турецких военнослужащих из района Морека, вышеуказанное заявление турецкого офицера превращается в абсолютно утопическую и самоубийственную акцию Анкары. Тем более, что первое предупреждение, заключающееся в массированном точечном ударе ВВС Сирии по турецкому конвою, направлявшемуся в Хан-Шейхун, было сделано ещё утром 19 августа. К большому сожалению, и этот чрезвычайный шаг не оказал должного отрезвляющего эффекта на «горячие головы» в турецком генштабе, мотивированные несметными имперскими амбициями вышестоящего руководства.

Так, к вечеру 19 августа 2019 года, по данным всё той же карты syria.liveuamap.com, в район приграничного КПВВ «Рейханли» (ил Хатай, на границе с «Большим Идлибом»), под чутким наблюдением разведывательных БПЛА и прикрытием многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50+, выдвинулись дополнительные бронетанковые подразделения СВ Турции, располагающие ОБТ M60T «Sabra Mk 1/2» и другой техникой, в то время как со стороны оккупированного Африна под покровом ночи прибывают многотысячные группировки FSA. Стало быть, несмотря на ожидаемую информацию об уходе турецких военнослужащих с 9-го наблюдательного пункта на фоне зачистки Хан-Шейхуна, острая фаза противостояния за контроль над остальной частью «Большого Идлиба» начнётся уже в обозримом будущем. Здесь-то всё и будет зависеть от готовности Москвы действовать вопреки намечающимся «массивным» контрактам на поставку турецкой стороне десятков Су-35С и других видов перспективного вооружения.
Евгений Даманцев

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