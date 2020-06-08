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На грани краха: США едва не распались из-за Теннесси

08 июня 2020, 09:00  •  20 • Аналитика
© РИА Новости / Мария Табак
Ключевой принцип американской политической системы – разделение властей по горизонтали и вертикали. В одном случае речь идет о разграничении полномочий между законодательными, исполнительными и судебными органами федерации и штатов. В другом о разделении прав и обязанностей между центром и регионами. Сами штаты – это, по сути, мини-государства, живущие по своим законам и имеющие органы власти с самыми широкими полномочиями. Вашингтон занимается лишь внешней политикой, безопасностью и общими направлениями развития страны. Эта модель иной раз давала мощнейшие сбои и становилась роковой угрозой для единства страны.
В начале Гражданской войны в середине XIX века Соединенные Штаты чуть не прекратили свое существование. Север и Юг, по-разному относящиеся к рабовладению, схлестнулись в кровавой битве. Государство стало распадаться. Первой из состава США вышла Южная Каролина. Затем еще больше десяти штатов. Список замыкал Теннесси.
Бунтующие регионы, выступающие за возможность иметь рабов, образовали Конфедерацию и приняли свою конституцию. Четверть населения Теннесси в то время составляли бесправные рабы. Штат сильно пострадал в годы войны: лишь на территории Вирджинии прошло больше сражений. Жители региона разделились в политических пристрастиях. В результате на референдуме большинство из них проголосовали за Конфедерацию. И немудрено: Теннесси, славящийся расистскими настроениями, обеспечил для ее армии наибольшее число солдат. Его так и называли – "штат добровольцев". Проигрыш в войне и длительная тяжелая реинтеграция в состав США оставили белое население Теннесси недовольным. А потому именно на его территории ветераны армии Конфедерации создали печально известный Ку-клукс-клан. Члены этой организации десятилетиями терроризировали чернокожих жителей США и вообще всех "неправильных" граждан страны.
Кстати, символично, что Теннесси первым из всех штатов-бунтовщиков был вновь включен в единое государство. При этом отказ от использования рабского труда развалил "плантаторскую" систему ведения сельского хозяйства. Экономика региона пришла в упадок. Впрочем, очень скоро в штате начали развиваться другие отрасли. И прежде всего, добыча угля и текстильная промышленность. Однако и после гражданской войны здесь было неспокойно. В 1866 году в Теннесси произошел погром темнокожего населения представителями ирландского землячества. Ирландцев после Великого голода 1840-х годов у них на родине в Америке было великое множество. В США они тогда хлынули мощным потоком. И буквально оккупировали полицию и другие органы власти. Шли на любые работы, вытесняя местных чернокожих. А стоило тем возмутиться, как в ответ боевые отряды во главе с генеральным прокурором штата с помощью насилия стали их усмирять. Погибших были десятки. Сожжены жилища и даже церкви.
Сепаратистские настроения в нынешних США – дело обыденное. Сказывается история. Пожалуй, самое яркое движение за выход из государства – "Республика Техас". В общем-то, ничего удивительного. В 1845 году в состав Соединенных Штатов Техас вошел на правах равноправного партнера. Он был международно признанным государством с огромной территорией. Членам движения не терпится повернуть историю вспять и сделать, чтобы было "как прежде". Но история никогда не повторяется, а лишь выходит на качественно иной уровень. Вот и нынешние беспорядки в США на расовой почве – далеко не первые за последние годы – могут привести к качественным изменениям. И вряд ли окрашенным в оптимистические тона. Уж для переизбрания Дональда Трампа они точно представляют немалый риск.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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