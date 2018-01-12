«На грани краха»: что стоит за падением курса гривны до исторического минимума

Курс гривны установил новый исторический антирекорд по отношению к рублю и евро. Так, его корреляция с российской валютой фактически достигла уровня «один к двум». Подобная динамика последний раз наблюдалась в 2015 году. Эксперты отмечают, что девальвация украинских денег не является чем-то неожиданным. По их словам, процесс шёл поэтапно и на него влияли множество факторов. Что стоит за падением гривны и как это отразится на экономике государства — в материале RT.

Курс гривны достиг нового исторического минимума по отношению к российской и европейской валюте. Так, Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января установил котировки, согласно которым за 10 рублей можно купить 5,02 гривны, что означает менее двух рублей за единицу. Последний раз такая ситуация наблюдалась в начале 2015 года. Украинская валюта тогда приблизилась к аналогичной отметке, однако не преодолела её.

Пройден для украинцев психологический рубеж и по евро. Его стоимость превысила 34 гривны. Постепенно к антирекорду приближается и корелляция с долларом. На данный момент за $1 дают 28,44 гривны. Его минимум также был установлен в 2015 году, когда одна единица американской валюты равнялась 30,01 гривны.

Переменчивые показатели

Между тем в НБУ уверяют, что такие показатели — сезонное явление и ситуация полностью контролируется.

«После перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растёт спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются её поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны», — пояснил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

По его словам, для регулирования курса НБУ периодически проводит интервенции и с начала 2018 года уже продал иностранную валюту на сумму $53,5 млн.

«Национальный банк имеет достаточно ресурсов и для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости —международные резервы на начало января составляли $18,8 млрд»,— заявил Чурий.

Здание национального банка Украины

© National Bank Of Ukraine/Flickr

Ослабление гривны

Между тем ослабление позиций нацвалюты Украины не стало неожиданностью для экспертов. Они утверждают, что снижению курса поспособствовал ряд факторов.

«За последние четыре года украинская экономика свернулась, экспорт значительно ниже импорта, новые рынки получить не удалось, с выдачей кредитов спонсоры и международные кредиторы затягивают. То, что гривна ослабела, — последствия многих факторов, которые были очень ожидаемыми. Скорее можно удивляться тому, что умудрялись удерживать гривну на таком уровне», — отметил в беседе с RT украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

Перечень обстоятельств, поваливший на котировки, дополнил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. Так, по его мнению, свою роль могли сыграть резкое укрепление евро на глобальных рынках и динамика цен на нефть.

«Украина является импортёром энергетических ресурсов, и тот факт, что за последние дни мы наблюдали достаточно мощный рост цен на нефть, является негативным для гривны, учитывая отрицательное влияния на платёжный баланс страны», — заявил Лисоволик.

Не менее важным фактором могли стать, подчеркнул он, и внутриэкономические условия. К тому же общий уровень резервов в стране остаётся относительно низким.

«Сохраняется проблема достаточно высокой задолженности Украины, которая затрудняется тем, что средства от доноров, которые бы пошли на выплату этой задолженности или на её рефинансирование и пополнение резервов, тоже достаточно скудны», — заметил экономист.

Заложница обстоятельств

Помимо этого эксперты сходятся во мнении, что гривну подкосила и приостановка транша от Международного валютного фонда (МВФ), на который в Киеве так рассчитывали.

«Инвестиций нет, а курс гривны всегда поддерживался финансовой помощью, кредитами. Приблизительно 80% нынешнего золотовалютного запаса Украины — это кредиты. Кредитов за 2017 год не было, МВФ остановил транш. За счёт отсутствия финансовой подпитки, ослабление гривны было ожидаемым. В конце декабря украинские эксперты говорили о том, что гривна находится на грани краха. Некоторые аналитики ожидали падения на 8—10%», — рассказал RT доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

В связи с этим, считает он, у ситуации есть два пути развития. Первый из них — продолжение падение курса из-за невозможности выплачивать огромные долги.

«Вряд ли это произойдёт рывком, но будет наблюдаться устойчивое падение. К лету курс может составить 50 гривен за доллар», — уточнил эксперт.

Второй возможный сценарий, которому, судя по всему в Киеве намерены сейчас действовать, заключается в попытке сдержать ослабление. Однако, подчеркнул Суздальцев, стабилизировать ситуацию НБУ все равно не удастся.

«Национальный банк Украины может различными действиями на валютном рынке притормозить ослабление гривны, но остановить его не может. Оба эти сценария не в пользу сохранения нынешнего курса гривны. Для укрепления валюты ресурсов нет», — подытожил он.

Чего ждать украинцам

Согласно прогнозам экспертов, снижение курса национальной валюты повлечёт за собой повышение инфляции. Она же в свою очередь ударит по социальным показателям.

«Думаю, что один из рисков для украинской экономики заключается в том, что резкое обесценение валюты чревато усилением инфляционного давления, что в свою очередь может негативно повлиять на социальные индикаторы — реальную заработную плату и реальные доходы населения», — предположил Ярослав Лисоволик.

Его мнение разделяет и Александр Дудчак: «Последствия видны: дорогие кредиты для промышленности, падение уровня жизни, значительная инфляция».