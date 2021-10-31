На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?

Минувшая неделя принесла в Донбасс новый виток обострения – и последствия могут быть катастрофическими. Вооружённые силы Украины собирают силы для решительного удара.

Украина пошла вперёд

Формальным началом нового обострения в Донбассе можно считать попытку взять под контроль посёлок Старомихайловка в Тельмановском районе ДНР, находящемся в так называемой серой зоне, в которой запрещается размещение военных сил и средств. Киев вернулся к излюбленной тактике "жабьих прыжков", по которой украинские войска постепенно "откусывают" нейтральную территорию, устанавливая над ней свой контроль.

Тем самым Генштаб ВСУ пытается спровоцировать силы народных республик на ответные действия, после чего можно будет говорить уже о фактическом срыве существующего перемирия. В таком случае речь будет идти уже не о применении стрелкового оружия и миномётов, которые не утихают, по сути, ни на день, а о возвращении тяжёлого вооружения.

Подтверждением этому может служить опубликованная на странице Facebook видеозапись, на которой показывается уничтожение артиллерийского расчёта ополченцев с помощью турецкого беспилотника. Позже стали появляться заявления, приписываемые министру обороны Андрею Тарану, о фейковости этой записи, ещё позже – опровержение уже этой новости и т.п. Украинские силовики заврались и запутались в показаниях, однако принципиально это никак не меняет перспективы наступления полномасштабных боевых действий. Киев уже долгое время вынашивает план повторить сценарий краткосрочной войны в Нагорном Карабахе, где армия Азербайджана смогла взять верх при помощи турецких дронов.

В поисках "маленькой победоносной"

Эти события происходят на фоне сложного внутригосударственного кризиса на Украине. Нагнетание военной истерии из года в год позволяет Киеву сместить акценты с имеющихся проблем и скандалов на войну в Донбассе. А проблем у украинских властей действительно хватает. В самом начале месяца разгорелся скандал с офшорами Зеленского. Эксперты уже отмечают, что нежелание "гаранта" платить налоги собственному государству негативно сказывается на его собственном рейтинге, но что ещё хуже для Зеленского – он начал терять свой авторитет на Западе.

Сложности прибавляет и традиционная для Украины сезонная проблема – уже в период начала отопления страна переживает энергетический кризис. Если в прежние годы какие-то дефициты мощности и энергоресурсов удавалось компенсировать за счёт Белоруссии, то минувший год ознаменовался и прекращением отношений между Киевом и Минском. Как итог – украинские ТЭЦ работают на минимальную мощность, уголь на складах заканчивается, а газ Киев должен закупать по европейским ценам. В присущей себе манере Киев наплевал на собственные принципы и уже приступил к закупкам электричества у Белоруссии, чем вызвал шквал критики со стороны населения. Ведь если можно покупать электроэнергию, то почему нельзя покупать российский газ по $175 за тысячу кубометров?

С энергетическим кризисом связывает проблемы Киева глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай:

Офшорные скандалы уже разразились, компромат уже опубликован, скандал уже есть, смысла его прикрывать особенно нет. Я думаю, что дело может оказаться, скорее, в "Северном потоке – 2", который достроен, но вот-вот должен начать работать в ближайшее время. Благодаря чудовищной политике собственного так называемого правительства – по сути дела, марионеточного – Украину ожидает очень плохая, тяжёлая и холодная зима.

Вот и приходится украинским властям прикрывать рты своим недовольным гражданам нагнетанием обстановки в Донбассе. Впору подоспел и визит шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев за несколько дней до начала эскалации на востоке Украины. Под предлогом обсуждения взаимодействия стран в сфере безопасности были подняты вопросы о противодействии России в военной сфере. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что приезд Остина в Киев означал одобрение Вашингтоном начала военной операции в Донбассе. Теперь уже в Пентагоне призывают Запад снять ограничения на поставки вооружения на Украину. Всё говорит о том, что дальше ситуация будет только обостряться.

Цугцванг для России

В Донбассе проживает несколько сотен тысяч граждан России, что даёт Москве право на их защиту. Киев, однако, использует этот факт в своих провокациях. В ходе спецоперации украинских спецслужб был похищен офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) гражданин России Андрей Косяк, что подорвало механизм взаимодействия между противоборствующими сторонами. Киев закрывает глаза на его российское гражданство, как до этого не обратил внимание и на его статус – неприкосновенность как участника СЦКК. Его намереваются судить как гражданина Украины, отвергая возможность доступа к нему представителей консульства России.

Сообщив об установлении контроля над Старомарьевкой в Тельмановском районе, украинские войска взяли на себя ответственность за судьбу 37 российских граждан, проживающих в этом населённом пункте. Непрекращающиеся столкновения возле этого и близлежащих населённых пунктов усугубляют гуманитарную обстановку и подвергают риску жизни людей.

В распоряжении ВСУ, повторим, появились турецкие ударные беспилотники "Байрактар", хорошо зарекомендовавшие себя в Нагорном Карабахе. Последние дни "Байрактары" барражируют вдоль линии фронта и, возможно, нанесли один результативный удар по позициям ополченцев.

Активное использование этого турецкого вооружения позволит Киеву получить стратегическое преимущество перед силами ЛДНР. На текущий момент народным республикам нечего противопоставить "Байрактарам": единственной возможностью повлиять на ситуацию является применение комплексов радиоэлектронной борьбы.

Турецкий беспилотник "Байрактар". Фото: Mike Mareen / shutterstock.com

Газ или честь?

Бездействие России у многих вызывает недоумение: Донбасс находится на пороге глубочайшего кризиса и угрозы военного поражения, но политики России сосредоточены на дележе будущего бюджета. Военкоры публикуют в своих телеграм-каналах раскладки, в которых показывают сложность положения сил народных республик, едва не доходя до отчаяния. О недопустимости бездействия заявляет телеведущий Владимир Соловьёв:

37 граждан моей страны оказались в нацистском плену – где позиция России и почему наши граждане не освобождены? Мне стыдно, что, обладая таким военным потенциалом, даём возможность нацистской сволочи издеваться над нашими гражданами. А мы в очередной раз утёрлись. Украина вчера торжествует победу, они не получили ответку.

Рассуждая над причинами бездействия России, называют в основном одну причину – неготовность терпеть экономические издержки при нынешних реалиях. Россия нацелена на торговлю с Западом и именно в таком ключе формирует свою экономическую стратегию.

Именно сейчас закончилось строительство трубопровода "Северный поток – 2", который обещает Москве существенные прибыли. Москва поневоле становится перед неприятным выбором – лишиться торговых перспектив с Западом или потерять честь, допустив войну в Донбассе.

"Искандеры" выдвинулись на Киев

Конечно, российское командование не сидит сложа руки. Минувшей весной тоже существовали перспективы срыва перемирия в Донбассе, когда происходила активная милитаризация региона. В тот момент Россия развернула ряд учений вблизи границ с Донбассом и Украиной, а также в Чёрном и Азовском морях. И Киев волшебным образом вновь заговорил о необходимости решения конфликта дипломатическими мерами.

В ответ на сообщения о начале переброса войск Киева из Славянска к зоне конфликта вдруг утекла информация о передвижении к русско-украинской границе комплексов "Искандер-М" – тоже немаловажный сдерживающий фактор.

Но люди Донбасса мечтают о большем.