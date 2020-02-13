На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной

Союз России и Турции трещит по швам, причем настолько, что скоро вся эта милая дружба может перерасти в полноценную войну. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании недавно прозвучавших заявлений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не скупясь на выражения, рассказал, как в Идлибе развивается ситуация, и к чему она в итоге приведет. Эрдоган снова заявил, что в Идлибе гибнут его военные — за последнее время было как минимум два-три инцидента. Счет идет уже на десятки. При этом растет число жертв и среди мирного населения мятежной мухафазы. Это вызывает уже не просто обеспокоенность, а лютый гнев. И обрушить его Эрдоган решил на Сирийскую арабскую армию. Ибо именно ее во всем и винит. Впрочем, не только ее, еще и Россию в придачу.

Что ж, оснований для этого у него предостаточно. Турки действительно гибнут, что раньше происходило крайне редко в Сирии, да и то в результате каких-нибудь ошибок или противостояния с курдами. Асадиты же всегда старались избегать проблем с янычарами. Но сейчас другое время — Дамаск восстанавливает свою власть в Идлибе. Восстанавливает войной, просто иначе не получилось бы, и эта рана могла кровоточить еще очень долго. Асадиты взяли хороший темп — всего за несколько месяцев они подмяли треть Идлиба, в котором десятки тысяч вооруженных боевиков с неплохим опытом участия в боевых действиях. Это впечатляет. Уже сейчас им до столицы провинции осталось рукой подать — считанные километры. И если бы не турки, месяц-другой — и все бы здесь закончилось.

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Но не закончится. Эрдоган ввел большие силы в мухафазу, и буквально на днях многочисленные танки и прочая техника подошли к позициям атакуемых Дамаском боевиков северо-восточнее города Идлиб. Более того, едва подошедшая техника сразу же приступила к работе. По крайней мере, точно известно об обстреле турками занятой правительственными силами деревни Кафр-Халеб и близлежащих территорий. При этом обстрел производился с нескольких точек. По информации наших военных источников, имеющих непосредственное отношение к САР, в этом районе сирийцам помогают наши специалисты. То есть они находятся в зоне обстрела и могут пострадать. Вряд ли Турция обладала соответствующей информацией, тем не менее прецедент есть.

Можно было бы смотреть на это как угодно, но пофантазировать не дает господин Эрдоган, который вполне однозначно объяснил, почему происходит обострение. По его словам, он более не намерен терпеть происходящее и готов начать полноценную войну против «режима», и для этого ему надо сделать не многое. А именно — фактически разорвать союз с Россией. Это союз сейчас держится на соглашения по Сирии, в основном — как раз по Идлибу. Когда-то лидеры наших стран договорились остановить войну. Похоже, они даже искренне верили в это, но, как видим, теперь эти соглашения становятся основанием как раз для войны. Ибо именно невыполнение противоположной стороной наложенных соглашением обязательств и РФ, и Турция обозначают в качестве основного предлога для развития боевых действий в Идлибе. Боевых действий, которые могут привести к тяжелым последствиям для российско-турецких отношений — например, Эрдоган уже выдал интересный перл, согласно которому его военные будут сбивать любые летательные средства, угрожающие безопасности турецких военных. То есть, в том числе и российские.

Что ж, ситуация не простая. К чему это все приведет? Главное, чтоб до прямого столкновения не дошло. Если вспомнить, Россия и Турция воевала 12 раз. Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что первым делом стороны будут разбираться дипломатическими путями, а реального военного конфликта между РФ и Турцией, скорее всего, не будет, потому как ни одной из сторон это не принесет ничего хорошего.

— То, что происходит в Идлибе, я характеризую словом винегрет. Потому что много всего намешано, и теперь с этим надо разбираться. И вот турецкая делегация едет в Москву, чтобы продолжать разбор ситуации. До этого российская сторона отправила дипломатов в Турцию. Разумеется, никто не хочет обострения, и мне не кажется, что разрыв этого союза по Идлибу состоится. Турки, какие бы слова с их стороны не звучали, не хотят повторения ситуации от 2015 года, когда они сбили наш Су-24. Для них это обернулось тяжелыми последствиями, и они прочувствовали, каково это — быть в политическо-экономическом конфликте с РФ. Очевидно, что военный конфликт им еще более не нужен. Так что этот союз будет продолжаться. Дело в том, что вот эти заявления Эрдогана по поводу решительных военных действий в Идлибе не являются основным посылом его выступления. Как известно, турецкий президент хотел привести телефонный разговор с Путиным, но у него это не вышло. Из-за этого его выступление было неполным, как будто наспех составленным. Очевидно, что, если бы разговор состоялся, в нем чувствовались бы влияние этого.

«СП»: — Но слова частично вяжутся с действиями. Турки обстреливают позиции Сирийкой арабской армии в Идлибе и западном Алеппо. При этом есть информация, что в одной из зон обстрела с высокой долей вероятности находились россияне.

— Это все — следствие, того самого винегрета. Плюс ко всему, очень немаловажный фактор — за счет идлибского конфликта Реджеп Тайип Эрдоган решает свои репутационные проблемы внутри Турции. Местные оппозиционные СМИ пытаются выставить его слабовольным лидером, не способным дать ответ на убийства турецких военных в Сирии. Это серьезно влияет на настроения в народе. И волей-неволей приходится отвечать на нападки масс-медиа и демонстрировать, что они ошибаются. Кстати, вопрос — почему так оказывается, что турецкие военные вдруг начали гибнуть? Раньше за сирийцами не было замечено какой-то особой агрессии по отношению к туркам. А тут вдруг сразу несколько случаев. Дело в том, что Дамаску тоже необходимо провести чистку в рядах своих бойцов, осаждающих Идлиб. Там сейчас есть много курдов, которые в форме сирийской армии ведут свою войну с турками. Да, их приняли и дали им возможность отстаивать интересы Дамаска, но вот они воспользовались ситуацией по-своему. Высока вероятность, что именно они послужили причиной для гибели турецких военных в Идлибе. Так что не только туркам нужно внести коррективы в свои действия.

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«СП»: — Чем все это может закончиться?

— Спрогнозировать сложно, но, я думаю, наиболее приемлемый вариант для России и Турции — это усилить координацию. Создать центр совместных действий и решительно взяться за террористов. Именно террористов, то есть отделить так называемых умеренных от Аль-Каиды*, ее местных представителей. После этого надо будет последних ликвидировать, а с первыми попытаться наладить диалог и решить все миром. Просто если этого не сделать, то даже при остановке конфликта и невмешательстве России и Турции, боевые действия продолжатся — террористы, контролируемые, скорее всего, с Запада, будут продолжать нападения на позиции Сирийской арабской армии и ее союзников. То есть сначала нам нужно хирургическое вмешательство, а потом — терапевтические меры. Но все непросто — в усугублении конфликта заинтересованы Штаты, которые недавно напомнили, что они все-таки союзники Турции по НАТО, по крайней мере, на бумаге, и в случае чего, окажут военную поддержку Анкаре. В нагнетании обстановки заинтересована администрация Трампа, которая в преддверии выборов пытается использовать все доступные средства, чтобы повысить рейтинг и привлечь избирателей. Впрочем, даже если ничего не получится, Трамп найдет как выкрутиться — скажет, что он всех террористов уже победил, а всех «нетеррористов» уже спас, в том числе и турок, и русских и так далее.

«СП»: — Военная операция Дамаска будет остановлена?

— Трассу М-5 называют новой линией разграничения. Вероятно, пока силы будут находиться близ нее. В остальном же, думаю, что после того, как Россия и Турция разберутся, будущее станет яснее.

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* Аль-Каида решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.