На государственном уровне: в России усовершенствуют систему противодействия ядерному терроризму

Национальный антитеррористический комитет выработал дополнительные меры по совершенствованию системы противодействия ядерному терроризму. По словам главы НАК, директора ФСБ Александра Бортникова, экстремисты не оставляют планов террористическими методами дестабилизировать обстановку в стране. При этом Бортников констатировал, что скоординированная работа всех министерств и ведомств позволила обеспечить безопасность прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Во вторник, 14 августа, в Москве прошло заседание Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. В ходе встречи собравшиеся обсудили состояние государственной системы противодействия ядерному терроризму, итоги работы по обеспечению безопасности на ЧМ-2018 по футболу и другие вопросы.

По словам Бортникова, экстремисты не оставляют намерений дестабилизировать социально-политическую обстановку в стране путём совершения резонансных преступлений террористической направленности.

Отмечается, что председатель НАК поручил принять дополнительные меры и повысить эффективность проводимой в субъектах Российской Федерации профилактической работы с учётом того, что международные террористические организации, «используя миграционные потоки и возможности сети интернет, пытаются создавать свои ячейки на территории страны».

«В ходе дальнейшего обсуждения вопросов повестки дня были выработаны дополнительные меры, направленные также на совершенствование государственной системы противодействия ядерному терроризму», — сообщили в НАК.

В ходе своего выступления директор ФСБ также отметил, что скоординированная работа министерств и ведомств позволила сформировать эффективную систему мер по обеспечению безопасности прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

«Оценивая нашу совместную работу в целом, хочу сказать, что все поставленные задачи были успешно решены. Наработанный практический опыт будем использовать и далее», — заявил Бортников.

В заседании НАК приняли участие его члены, полпреды президента России в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, председатели антитеррористических комиссий в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа, сообщается в пресс-релизе.

Среди прочих на встрече присутствовали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь и другие.

После матча группового этапа ЧМ-2018 Уругвай — Россия

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Большая подготовительная работа и предельная концентрация»

Напомним, по итогам ЧМ-2018 российский лидер Владимир Путин провёл совещание с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности футбольного турнира. Тогда глава государства высоко оценил работу специалистов российских и иностранных спецслужб и правоохранительных органов в ходе чемпионата мира.

Президент подчеркнул, что за всё время турнира не было зафиксировано ни одного серьёзного происшествия: «За этим успехом большая подготовительная, оперативная, аналитическая, информационная работа, полное напряжение сил и предельная концентрация».

Путин добавил, что в период ЧМ-2018 было нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на российскую информационную инфраструктуру, так или иначе связанную с проведением турнира.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе чемпионата мира вооружённые силы совместно с другими федеральными органами выполнили значительный объём работы по обеспечению безопасности, включая противовоздушную оборону, инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку, противодиверсионное и поисково-спасательное обеспечение, радио- и радиотехнический контроль на спортивных объектах и маршрутах движения.

Отметили высокий уровень организации и безопасности турнира и зарубежные специалисты. В частности, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия «показала хороший пример всему миру». А президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни отметил, что оргкомитет ЧМ-2026 заинтересован в том, чтобы перенять российский опыт борьбы с возникавшими вызовами.

«Предотвращено 25 терактов»

Добавим также, что в конце мая замглавы аппарата НАК Алексей Ковалёв заявил, что в 2017 году в России было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, включая 25 терактов, проведение которых планировалось в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах.

Он также добавил, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, а 80 человек, попавших под влияние боевиков, не смогли покинуть пределы страны.

Кроме того, замглавы аппарата НАК привёл данные, затрагивающие сферу защиты информационного пространства. Так, в 2017 году подвергся блокировке противоправный контент на более чем 60 тыс. ресурсов, что почти в два раза больше показателя 2016 года. Кроме того, ведомство пресекло деятельность 68 ресурсов и ограничило доступ к 1500 сайтам экстремистской направленности.