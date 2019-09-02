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На глазах у жены и троих детей: Студент смог посадить самолёт, сев в кресло потерявшего сознание пилота

02 сентября 2019, 22:39  •  108 • В мире
Студент лётной школы Макс Сильвестр смог самостоятельно посадить самолёт Cessna, сев в кресло вместо внезапно потерявшего сознание пилота. С земли за воздушным судном наблюдали жена Сильвестра и трое их детей - на их глазах он смог справиться с тем, чего никогда не делал ранее.
Всё случилось в Австралии, где студент отправился на свой первый тренировочный полёт. 31 августа он сел в лёгкий самолёт Cessna, однако уже после взлёта ситуация стала критической.
Опытный пилот, наставник Сильвестра, вдруг потерял сознание. Новичку, который прошёл только теоретический курс пилотирования, пришлось взять управление на себя. С земли за его полётом, который должен быть пробным, наблюдали супруга и трое детей…
Информацию о ЧП Макс передал диспетчерам. Один из них спросил, умеет ли студент сажать самолёт. Как передаёт портал News.com.au, Сильвестр ответил, что никогда не делал этого раньше.
Тогда по советам диспетчеров, вспомнивших о похожем случае в аэропорту Перта, Макс всё же смог удачно приземлиться. Его наставника сразу же увезли в больницу - его состояние сейчас оценивается как стабильное. А Сильвестр признался, что после такого урока немного боится летать, но намерен преодолеть страх и вновь сесть за штурвал.

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