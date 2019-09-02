На глазах у жены и троих детей: Студент смог посадить самолёт, сев в кресло потерявшего сознание пилота

Всё случилось в Австралии, где студент отправился на свой первый тренировочный полёт. 31 августа он сел в лёгкий самолёт Cessna, однако уже после взлёта ситуация стала критической.

Опытный пилот, наставник Сильвестра, вдруг потерял сознание. Новичку, который прошёл только теоретический курс пилотирования, пришлось взять управление на себя. С земли за его полётом, который должен быть пробным, наблюдали супруга и трое детей…

Информацию о ЧП Макс передал диспетчерам. Один из них спросил, умеет ли студент сажать самолёт. Как передаёт портал News.com.au, Сильвестр ответил, что никогда не делал этого раньше.

Тогда по советам диспетчеров, вспомнивших о похожем случае в аэропорту Перта, Макс всё же смог удачно приземлиться. Его наставника сразу же увезли в больницу - его состояние сейчас оценивается как стабильное. А Сильвестр признался, что после такого урока немного боится летать, но намерен преодолеть страх и вновь сесть за штурвал.