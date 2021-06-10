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На главный вопрос о "Буке" в Донбассе" ответил "ключевой свидетель"

10 июня 2021, 14:40  •  191 • Политика
"Ключевой свидетель" по делу о крушении рейса МН17, как назвала Украина бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, ответил на главный вопрос о "Буке" в Донбассе".
По словам Цемаха, ЗРК "Бук" он не видел в ходе войны в Донбассе. Об этом сообщил судья Дагмар Костер.
Отметим, что седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Суд обсуждает вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.
"Что касается MH17, он не был в этом районе в тот день, он также не знает, что именно делал в тот день и где был…" - сказал Костер.
Он также уточнил, что Цемах в целом на протяжении войны в Донбассе "никогда не видел ЗРК "Бук", в том числе в Снежном".

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