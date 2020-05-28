|
На гербе Белоруссии скрестили кота с картошкой
28 мая 2020, 12:55 • 37 • Политика
Дизайнеры решили сделать государственную символику Республики уютной и милой
Отразить в гербе всю сущность Белоруссии предложили дизайнеры студии Артемия Лебедева. Здесь и традиционная сельскохозяйственная культура страны – картошка, – и всемирно известные тракторы "Беларусь", и обширные поля, и даже милый котик. Причем все выполнено в традиционных для страны красно-зеленых цветах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 00:55
|
23 мая 2020, 01:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
23 мая 2020, 14:55
|
25 мая 2020, 08:55
|
25 мая 2020, 03:55
|
24 мая 2020, 21:55