На гербе Белоруссии скрестили кота с картошкой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия Артемия Лебедева (@artlebedevru) 27 Май 2020 в 9:38 PDT

Макет герба дизайнеры представили в "Инстаграм" и даже анимировали его. А на вопрос "Причем тут кот?" ответили, что это символ мира и уюта. Для понимания разместили стихотворение:

"Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка -

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики -

только мир да котики".

Ранее в Минске решили внести изменения в государственную символику. Там заявили, что прежний вариант слишком блеклый и несовременный, и нововведения носят исключительно художественно-декоративный характер. Однако в эскизе оказались заметны и политические намеки. В частности, на гербе вместо контуров России разместили очертания Европы.

Впрочем, сами жители Белоруссии решили, что изменения должны быть более радикальными. Они собрали средства и отправили заявку в российскую студию Лебедева, передает телеканал "360".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир впал в "коронапсихоз", и рекомендовал использовать трактор в качестве лекарства от вируса. Объявлять карантин из-за пандемии в Белоруссии не стали.