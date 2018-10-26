На газовой игле

• 105 • Карикатуры

Украинские власти обманывают граждан, говоря, что "слезли с российской газовой иглы", заявил руководитель "Национальной стратегии развития" Дмитрий Спивак. По его словам, Киев продолжает закупать топливо из России через Европу. Политик добавил, что Украина добывает около 19 миллиардов кубометров газа в год, а население потребляет лишь 17, переплачивая в шесть-восемь раз. Спивак объяснил это аферой "Нафтогаза", который таким образом "вымывает" деньги из страны.

© Виталий Подвицкий