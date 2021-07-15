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На форуме в Донецке прозвучали главные слова о Донбассе: "Россия там, где живут по правде"

15 июля 2021, 19:55  •  159 • Политика
В Донецке состоялся форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов". Там прозвучали главные слова о Донецкой и Луганской народных республиках и о людях, их населяющих. "Россия там, где живут по правде", - произнёс глава ДНР Денис Пушилин.
На форум 15 июля в Донецке собрались около 800 человек. Это не только жители ДНР и ЛНР, но и России, Абхазии, Южной Осетии. Политики, учёные, ветераны труда, студенты и преподаватели, общественники, спортсмены, военнослужащие говорили об истории Донбасса, его месте в современном мире, о его будущем, развитии политики, культуры, спорта, образования, науки, медицины, IT-технологий.
"Донбасс - это средоточие патриотов России. <…> Россия там, где звучит русское слово и живут в русской традиции по русскому нравственному закону и по правде. В этой правде - сила русского народа", - произнёс глава ДНР Денис Пушилин.
Он напомнил, что с Россией Донбасс связан культурно, экономически, исторически.
"Все мы связываем свой завтрашний день с Россией и твёрдо знаем, что Россия никогда не оставит своих граждан в беде", - прозвучало в ходе мероприятия от премьер-министра Южной Осетии Геннадия Бекоева, который читал приветственный адрес от президента республики Анатолия Бибилова.
Участники форума подтвердили, что жители ДНР и ЛНР с паспортами граждан России смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Сейчас рассматривается вариант, чтобы люди через электронный сервис могли высказать свою гражданскую позицию. На форуме было предложено ввести особую форму регистрации по месту постоянного проживания для жителей ДНР и ЛНР. Она будет равнозначна регистрации по месту проживания в России. Это позволит жителям Донбасса, например, оформлять пособия и субсидии.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью по итогам форума заявил, что патриоты России должны способствовать максимальной интеграции Донбасса в Россию. За территории, где сейчас находятся ДНР и ЛНР, погибали люди. Не только в последние семь лет, но и значительно раньше.
"Донбасс - это русская земля по всем юридическим и историческим основаниям. И по всем ментальным основаниям, потому что здесь живут русские люди, которые по своему менталитету ничем не отличаются от граждан России", - произнёс Бородай.
Он добавил, что Донбасс - это передовая Русского мира, его фронт, не только военный, но и идеологический. Бородай поделился желанием, чтобы все жители ДНР и ЛНР почувствовали, что Россия с ними по-настоящему.
"По факту, Донбасс - это уже Россия, а то, что де-юре это пока ещё не Россия, надеюсь, это положение будет исправлено в обозримом будущем", - заключил глава Союза добровольцев Донбасса.

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