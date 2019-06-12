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«На фоне внутреннего кризиса»: в Еврокомиссии призвали ЕС сплотиться перед угрозой «иностранного влияния»
12 июня 2019, 11:09 • 52 • В мире
Аналитический центр Еврокомиссии опубликовал доклад, в котором объяснил, почему странам ЕС следует стремиться к ещё большей интеграции. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что, только сплотившись, члены Евросоюза смогут противостоять «влиянию» России и другому «иностранному воздействию». Призывы к объединению звучат на фоне внутреннего кризиса Евросоюза — выхода Великобритании, укрепления позиций евроскептиков, отмечают эксперты. По мнению политологов, Брюссель пытается повесить вину за европейские проблемы на Москву, якобы пытающуюся расколоть «единую Европу».
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В Центре европейской политической стратегии уверены, что единство, стремление держаться вместе и больше интегрироваться — это не только свободный выбор, но и необходимость для стран Евросоюза. В докладе, с которым ознакомился RT, выделяется ряд глобальных проблем, с которыми государства ЕС не смогут справиться по отдельности.
Стоит отметить, что аналитический центр является внутренней структурой Еврокомиссии (ЕК) и готовит доклады лично для её главы Жан-Клода Юнкера.
В качестве одного из вызовов в документе выделяется глобальное влияние, в том числе растущее «влияние» России и Китая. Как утверждается в докладе, члены Евросоюза в таких условиях не смогут в одиночку защитить европейские ценности и проецировать свои интересы в мире.
«Неоавторитарные режимы, менее склонные поддерживать свободы личности и верховенство права (например, Китай, Россия), становятся более влиятельными, поддерживая распространение подобных режимов в других регионах мира, в том числе в некоторых частях Европы и в соседних с ней странах. В особенности это относится к государствам Западных Балкан, где разобщённый Евросоюз не может достичь прогресса на переговорах об их вступлении в ЕС, оборачивая вспять все процессы по установлению в регионе верховенства права, мира и безопасности», — пишут аналитики Центра европейской политической стратегии.
Кроме того, в материале отмечается, что поведение России, а также КНДР, Турции, Китая и Саудовской Аравии якобы угрожает европейской демократии, и вместе государствам ЕС будет легче противостоять «иностранному воздействию».
«Такие иностранные авторитарные субъекты, как Россия, Северная Корея, Турция, Китай и Саудовская Аравия, многие из которых вмешиваются в события в соседствующих с Европой странах от Западных Балкан до Северной Африки и Ближнего Востока, осуществляют нападки на европейские демократию и суверенитет, и потому посредством объединения усилий и проявления единства европейские страны смогут укрепить свои позиции для оказания сопротивления политическому вмешательству», — поясняют аналитики.
Объединившись, страны Евросоюза смогут обеспечивать более качественный и полный сбор разведывательных данных о деятельности иностранных субъектов на территории организации и соседних государств, добавляют они.
В преддверии выборов в Европарламент, которые прошли в конце мая, первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявлял, что Россия и Китай стремятся развалить ЕС. По его мнению, эти государства распространяют «фейковые» новости, чтобы ослабить европейское общество.
«Мы должны защищаться, принять меры против этого и не быть наивными, поскольку другие страны, такие как Россия и Китай, пытаются посредством этих инструментов нас расколоть», — сказал он.
Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. Более того, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва заинтересована в сильном Европейском союзе, несмотря на распространяемые спекуляции, утверждающие иное.
Министр также добавил, что Брюссель позволил втянуть в себя в бессмысленное противоборство с Россией и теперь несёт от этого убытки.
Отсутствие единства
Европейская интеграция переживает серьёзные проблемы, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его мнению, об этом свидетельствует выход Великобритании из ЕС, а также рост евроскептических настроений в других странах Евросоюза. При этом европейские элиты пытаются повесить вину за проблемы Запада на некое «негативное влияние России», добавил эксперт.
По словам политолога, независимая политика России вызывает опасения у руководства Евросоюза и США, так как подрывает «глобальный план доминирования» Запада в мире.
Это не первая попытка Брюсселя призвать страны к объединению под предлогом «российского влияния». Так, в прошлом году комитет по международным делам в Европарламенте предложил усилить интеграцию для противодействия «дестабилизирующим» действиям Москвы.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что таким образом ЕС пытается сформировать образ общего врага в лице России, чтобы преодолеть внутренние разногласия. Но такой подход противоречит интересам Европы.
«Когда одни участники Евросоюза стали воспринимать Россию как токсичный элемент, другие начали выстраивать отношения с Москвой самостоятельно. В таком случае и никакой консолидации уже не получается», — добавил он.
Брутер также напомнил, что итоги выборов в Европарламент показали, насколько разнятся политические предпочтения жителей разных стран Евросоюза. Это говорит об отсутствии единства в ЕС.
По результатам голосования европейцев две центристские партии, которые во многом определяли курс Евросоюза, утратили лидерство. В то же время свои позиции значительно укрепили одновременно евроскептики и более радикальные сторонники евроинтеграции. Их поддержали в Италии, Франции, Великобритании и Венгрии.
Во имя безопасности и энергетической независимости
Как считают в аналитическом центре Еврокомиссии, ещё один повод для европейских стран держаться вместе — безопасность. Отсутствие совместных расходов на оборону приведёт к тому, что государства не будут обладать достаточно эффективными возможностями. В результате Европа не будет готова к новым формам войны, в частности с использованием оружия на основе искусственного интеллекта. И для этого исследователи призывают Евросоюз развивать собственную военную структуру.
«Даже с учётом усиления сотрудничества между ЕС и НАТО растёт осознание того факта, что Евросоюз не может полагаться исключительно на альянс в деле защиты своих граждан хотя бы потому, что не все государства Европейского союза входят в альянс. Это означает, что ЕС должен параллельно развивать свой оборонный потенциал, чтобы использовать его там, где целесообразнее действовать на уровне Евросоюза», — говорится в докладе.
В прошлом году с предложением создать единую европейскую армию выступил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, Европа не должна зависеть от США в военной сфере.
«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником — не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал президент Франции.
Эту инициативу одобрили Германия и Испания. При этом в Польше и Нидерландах высказались против, подчеркнув, что основу оборонной политики в ЕС представляет НАТО.
Исследователи аналитического центра ЕК также отмечают, что развалу Евросоюза может способствовать энергетическая политика ряда государств, в том числе их участие в российском проекте газопровода «Северный поток — 2».
«Государства ЕС всё больше подвергаются воздействию подхода «разделяй и властвуй» со стороны России и других стран-поставщиков. Разногласия в отношении таких стратегических проектов, как «Северный поток — 2» в итоге создают в Европе раскол, что приводит к возвращению к национализации энергетической политики стран, из-за чего теперь Евросоюз лишился рычага воздействия в виде внутреннего энергетического рынка, которым он мог бы воспользоваться во время торговых переговоров с США и другими государствами», — утверждают авторы доклада.
Строительство газопровода вызывает серьёзные разногласия в ЕС. Активную поддержку проекту оказывают Германия и Австрия, а основными противниками «Северного потока — 2» выступают Польша, Литва, Латвия и Эстония.
Среди остальных причин для большей интеграции «единой Европы» в докладе указываются иммиграция, изменение климата и развитие технологий.
Критика по поводу сотрудничества ЕС и России в области энергетики — полный абсурд, считает политолог Юрий Почта. На данный момент Москва предлагает самый выгодный для Европы вариант поставок топлива.
Эксперт подчеркнул, что причина неудачной политики Брюсселя, поставившей под вопрос само существование Евросоюза, заключается в отсутствии должных демократических процессов.
«Дефицит демократии проявляется в том, что мало кто считается с жителями Европейского союза. Интересы этих людей учитывают далеко не все», — сказал Почта.
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