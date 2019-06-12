«На фоне внутреннего кризиса»: в Еврокомиссии призвали ЕС сплотиться перед угрозой «иностранного влияния»

Аналитический центр Еврокомиссии опубликовал доклад, в котором объяснил, почему странам ЕС следует стремиться к ещё большей интеграции. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что, только сплотившись, члены Евросоюза смогут противостоять «влиянию» России и другому «иностранному воздействию». Призывы к объединению звучат на фоне внутреннего кризиса Евросоюза — выхода Великобритании, укрепления позиций евроскептиков, отмечают эксперты. По мнению политологов, Брюссель пытается повесить вину за европейские проблемы на Москву, якобы пытающуюся расколоть «единую Европу».

В Центре европейской политической стратегии уверены, что единство, стремление держаться вместе и больше интегрироваться — это не только свободный выбор, но и необходимость для стран Евросоюза. В докладе, с которым ознакомился RT, выделяется ряд глобальных проблем, с которыми государства ЕС не смогут справиться по отдельности.

Стоит отметить, что аналитический центр является внутренней структурой Еврокомиссии (ЕК) и готовит доклады лично для её главы Жан-Клода Юнкера.

В качестве одного из вызовов в документе выделяется глобальное влияние, в том числе растущее «влияние» России и Китая. Как утверждается в докладе, члены Евросоюза в таких условиях не смогут в одиночку защитить европейские ценности и проецировать свои интересы в мире.

«Неоавторитарные режимы, менее склонные поддерживать свободы личности и верховенство права (например, Китай, Россия), становятся более влиятельными, поддерживая распространение подобных режимов в других регионах мира, в том числе в некоторых частях Европы и в соседних с ней странах. В особенности это относится к государствам Западных Балкан, где разобщённый Евросоюз не может достичь прогресса на переговорах об их вступлении в ЕС, оборачивая вспять все процессы по установлению в регионе верховенства права, мира и безопасности», — пишут аналитики Центра европейской политической стратегии.

Кроме того, в материале отмечается, что поведение России, а также КНДР, Турции, Китая и Саудовской Аравии якобы угрожает европейской демократии, и вместе государствам ЕС будет легче противостоять «иностранному воздействию».

«Такие иностранные авторитарные субъекты, как Россия, Северная Корея, Турция, Китай и Саудовская Аравия, многие из которых вмешиваются в события в соседствующих с Европой странах от Западных Балкан до Северной Африки и Ближнего Востока, осуществляют нападки на европейские демократию и суверенитет, и потому посредством объединения усилий и проявления единства европейские страны смогут укрепить свои позиции для оказания сопротивления политическому вмешательству», — поясняют аналитики.

Объединившись, страны Евросоюза смогут обеспечивать более качественный и полный сбор разведывательных данных о деятельности иностранных субъектов на территории организации и соседних государств, добавляют они.

Первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс

Reuters

© Yves Herman

В преддверии выборов в Европарламент, которые прошли в конце мая, первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявлял, что Россия и Китай стремятся развалить ЕС. По его мнению, эти государства распространяют «фейковые» новости, чтобы ослабить европейское общество.

«Мы должны защищаться, принять меры против этого и не быть наивными, поскольку другие страны, такие как Россия и Китай, пытаются посредством этих инструментов нас расколоть», — сказал он.

Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения. Более того, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва заинтересована в сильном Европейском союзе, несмотря на распространяемые спекуляции, утверждающие иное.

Министр также добавил, что Брюссель позволил втянуть в себя в бессмысленное противоборство с Россией и теперь несёт от этого убытки.

Отсутствие единства

Европейская интеграция переживает серьёзные проблемы, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. По его мнению, об этом свидетельствует выход Великобритании из ЕС, а также рост евроскептических настроений в других странах Евросоюза. При этом европейские элиты пытаются повесить вину за проблемы Запада на некое «негативное влияние России», добавил эксперт.

По словам политолога, независимая политика России вызывает опасения у руководства Евросоюза и США, так как подрывает «глобальный план доминирования» Запада в мире.

«Указывать Россию в числе главных угроз — это бессмыслица. Раньше существовала иллюзия, что после окончания холодной войны западная модель будет господствовать в мире, а Россия станет периферией, слабым государством. Но РФ стала проводить самостоятельную внешнюю политику, это вызвало опасения у Брюсселя и Вашингтона. С тех пор появилась тенденция обвинять во всем Москву. Однако мы видим, что монополия на главенство в мире исчезает, появляется многополярность», — рассказал Почта в беседе с RT.

Это не первая попытка Брюсселя призвать страны к объединению под предлогом «российского влияния». Так, в прошлом году комитет по международным делам в Европарламенте предложил усилить интеграцию для противодействия «дестабилизирующим» действиям Москвы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что таким образом ЕС пытается сформировать образ общего врага в лице России, чтобы преодолеть внутренние разногласия. Но такой подход противоречит интересам Европы.

«Когда одни участники Евросоюза стали воспринимать Россию как токсичный элемент, другие начали выстраивать отношения с Москвой самостоятельно. В таком случае и никакой консолидации уже не получается», — добавил он.

Брутер также напомнил, что итоги выборов в Европарламент показали, насколько разнятся политические предпочтения жителей разных стран Евросоюза. Это говорит об отсутствии единства в ЕС.

По результатам голосования европейцев две центристские партии, которые во многом определяли курс Евросоюза, утратили лидерство. В то же время свои позиции значительно укрепили одновременно евроскептики и более радикальные сторонники евроинтеграции. Их поддержали в Италии, Франции, Великобритании и Венгрии.

Во имя безопасности и энергетической независимости

Как считают в аналитическом центре Еврокомиссии, ещё один повод для европейских стран держаться вместе — безопасность. Отсутствие совместных расходов на оборону приведёт к тому, что государства не будут обладать достаточно эффективными возможностями. В результате Европа не будет готова к новым формам войны, в частности с использованием оружия на основе искусственного интеллекта. И для этого исследователи призывают Евросоюз развивать собственную военную структуру.

«Даже с учётом усиления сотрудничества между ЕС и НАТО растёт осознание того факта, что Евросоюз не может полагаться исключительно на альянс в деле защиты своих граждан хотя бы потому, что не все государства Европейского союза входят в альянс. Это означает, что ЕС должен параллельно развивать свой оборонный потенциал, чтобы использовать его там, где целесообразнее действовать на уровне Евросоюза», — говорится в докладе.

В прошлом году с предложением создать единую европейскую армию выступил французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, Европа не должна зависеть от США в военной сфере.

«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником — не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал президент Франции.

Эту инициативу одобрили Германия и Испания. При этом в Польше и Нидерландах высказались против, подчеркнув, что основу оборонной политики в ЕС представляет НАТО.

Военнослужащие Европейского корпуса с флагом Евросоюза, Страсбург, 30 июня 2014.

AFP

© Patrick Hertzog

Исследователи аналитического центра ЕК также отмечают, что развалу Евросоюза может способствовать энергетическая политика ряда государств, в том числе их участие в российском проекте газопровода «Северный поток — 2».

«Государства ЕС всё больше подвергаются воздействию подхода «разделяй и властвуй» со стороны России и других стран-поставщиков. Разногласия в отношении таких стратегических проектов, как «Северный поток — 2» в итоге создают в Европе раскол, что приводит к возвращению к национализации энергетической политики стран, из-за чего теперь Евросоюз лишился рычага воздействия в виде внутреннего энергетического рынка, которым он мог бы воспользоваться во время торговых переговоров с США и другими государствами», — утверждают авторы доклада.

Строительство газопровода вызывает серьёзные разногласия в ЕС. Активную поддержку проекту оказывают Германия и Австрия, а основными противниками «Северного потока — 2» выступают Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Среди остальных причин для большей интеграции «единой Европы» в докладе указываются иммиграция, изменение климата и развитие технологий.

Критика по поводу сотрудничества ЕС и России в области энергетики — полный абсурд, считает политолог Юрий Почта. На данный момент Москва предлагает самый выгодный для Европы вариант поставок топлива.

«Россия предлагает выгодный и надёжный источник энергоресурсов. Кто-то называет российский газ «удушливым», якобы уничтожающим демократические основы Украины и других стран. Но в таком случае «независимость» от России будет означать зависимость от США или Катара», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что причина неудачной политики Брюсселя, поставившей под вопрос само существование Евросоюза, заключается в отсутствии должных демократических процессов.

«Дефицит демократии проявляется в том, что мало кто считается с жителями Европейского союза. Интересы этих людей учитывают далеко не все», — сказал Почта.