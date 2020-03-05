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На фоне сирийских событий: Прокуратура Турции просит оправдать убийц русского посла

05 марта 2020, 20:35  •  76 • В мире
Прокуратура Турции выступила с неожиданным предложением. Ведомство попросило оправдать пять человек, которых обвиняют в убийстве русского посла Андрея Карлова. Поворот в резонансном деле произошёл на фоне обострения событий в Сирии, где турецкие военные часто действуют на стороне боевиков.
Прокуратура Турции требует оправдать пять человек, обвиняемых в расправе над российским послом Андреем Карловым. Однако в деле остаются ещё 23 фигуранта. Их силовики считают виновными и просят осудить. Их адвокатов суд в Анкаре выслушает на следующем заседании 31 марта 2020 года, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Поворот в громком деле произошёл на фоне обострения в сирийской провинции Идлиб. Так, российская сторона уже не раз за последние дни подчёркивала, что Анкара не соблюдает сочинские договорённости по Идлибу. Больше того, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил также, что действия турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", никто на Западе не замечает.
При этом публичные угрозы уничтожить все подразделения сирийских правительственных войск и вернуть автотрассу М5 под контроль террористов в США и Европе называют якобы "законным правом Анкары на оборону".
Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на фотовыставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", открывшейся в Анкаре. Нападение на дипломата совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, тут же ликвидированный силами безопасности.

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