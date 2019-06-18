Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают п...
"Испугались потерять место у кормушки": За что сторонники Навального з...
«Форт Трамп» и немцы. Кто гарантирует безопасность Польше?
Пентагон считает "доказанной" вину Ирана: США опубликовали новые снимк...
Главная / В мире

На фоне "иранской угрозы" США отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих

18 июня 2019, 07:09  •  14 • В мире
Американский контингент на Ближнем Востоке в ближайшее время увеличится еще на тысячу военнослужащих. Эта мера направлена на "обеспечение безопасности интересов США и их союзников в ближневосточном регионе.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Несмотря на то, что он заверил, что эта мера никак не связана с Тегераном, происходит это на фоне заявлений США об усилении "иранской угрозы".
Как сообщает телеканал CNN, в дальнейшем США может рассмотреть возможность еще больше увеличить численность своих войск на Ближнем Востоке, поскольку "танкерная атака", которая была произведена 13 июня в Оманском заливе, "наглядно показывает", что в этом регионе американским интересам "действительно может что-то угрожать".
Напомним, ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможности нанесения "тактического удара" по одному из объектов на территории Ирана, связанных с ядерной программой.
Как пишет газета The Jerusalem Post, рассматриваемые военные действия – это, скорее всего, массированная бомбардировка. При этом цель будет только одна.
Дискуссии на эту тему не прекращаются в минувшей пятницы. В обсуждениях участвуют старшие военные чины Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Причем, отмечает и здание, дискуссия началась еще до того, как Иран заявил о том, что намерен повысить уровень обогащения добываемого урана.
По данным источников, Трамп не выражает особого восторга по поводу такого серьезного шага против Ирана, как бомбардировка. Однако он "потерял терпение" и предоставляет Майку Помпео возможность самому "разобраться" с Тегераном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 03:54
Пентагон считает "доказанной" вину Ирана: США опубликовали новые снимки с места "танкерной атаки" в Оманском заливе
18 июня 2019, 00:39
Бей своих: Авиация ВСУ охотилась не только за ополченцами
17 июня 2019, 18:09
Почему Россия ничего не потеряла в Молдавии?
17 июня 2019, 14:54
Америка пытается взломать российскую энергосистему. Трамп признал? Минэнерго хранит спокойствие
18 июня 2019, 03:54
"Будем думать": В Генштабе ВСУ ищут "неопасные" пути прохода через Керченский пролив
17 июня 2019, 18:09
Удар по Си Цзиньпину: Как США используют протесты в Гонконге в своих интересах
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2019, 00:39
"Зайти наверх", чтобы "сверху" все решили: Украинский Генштаб зам...
18 июня 2019, 00:39
"Испугались потерять место у кормушки": За что сторонники Навального затрав...
18 июня 2019, 00:24
«Максимальная сдержанность»: почему Европа не поддержала американскую трактовку инцид...
18 июня 2019, 00:24
Эксперт оценил слова Зеленского о диалоге с Донецком и Луганском
18 июня 2019, 00:39
Израиль упросил Штаты "лишить" свои истребители F-35 "невидимости"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2019, 06:54
"Просто "прокатили" Зеленского": Военные и экономблок бунтуют против новой власти Киева
14 июня 2019, 05:39
"Нас не будут обвинять в воровстве российского газа": Порошенко нашел "удачное" решение проблемы
13 июня 2019, 13:09
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
15 июня 2019, 12:40
"Надвигающаяся КАТАСТРОФА!" Последние НОВОСТИ на Украине. Мнение эксперта - Василь Вакаров
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
14 июня 2019, 05:39
Выдача на смерть? Правосудие, за которое стыдно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.