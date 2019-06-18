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На фоне "иранской угрозы" США отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих
18 июня 2019, 07:09 • 14 • В мире
Американский контингент на Ближнем Востоке в ближайшее время увеличится еще на тысячу военнослужащих. Эта мера направлена на "обеспечение безопасности интересов США и их союзников в ближневосточном регионе.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Несмотря на то, что он заверил, что эта мера никак не связана с Тегераном, происходит это на фоне заявлений США об усилении "иранской угрозы".
Как сообщает телеканал CNN, в дальнейшем США может рассмотреть возможность еще больше увеличить численность своих войск на Ближнем Востоке, поскольку "танкерная атака", которая была произведена 13 июня в Оманском заливе, "наглядно показывает", что в этом регионе американским интересам "действительно может что-то угрожать".
Напомним, ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможности нанесения "тактического удара" по одному из объектов на территории Ирана, связанных с ядерной программой.
Как пишет газета The Jerusalem Post, рассматриваемые военные действия – это, скорее всего, массированная бомбардировка. При этом цель будет только одна.
Дискуссии на эту тему не прекращаются в минувшей пятницы. В обсуждениях участвуют старшие военные чины Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Причем, отмечает и здание, дискуссия началась еще до того, как Иран заявил о том, что намерен повысить уровень обогащения добываемого урана.
По данным источников, Трамп не выражает особого восторга по поводу такого серьезного шага против Ирана, как бомбардировка. Однако он "потерял терпение" и предоставляет Майку Помпео возможность самому "разобраться" с Тегераном.
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