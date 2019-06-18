На фоне "иранской угрозы" США отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан. Несмотря на то, что он заверил, что эта мера никак не связана с Тегераном, происходит это на фоне заявлений США об усилении "иранской угрозы".

Как сообщает телеканал CNN, в дальнейшем США может рассмотреть возможность еще больше увеличить численность своих войск на Ближнем Востоке, поскольку "танкерная атака", которая была произведена 13 июня в Оманском заливе, "наглядно показывает", что в этом регионе американским интересам "действительно может что-то угрожать".

Напомним, ранее сообщалось о том, что США рассматривают возможности нанесения "тактического удара" по одному из объектов на территории Ирана, связанных с ядерной программой.

Как пишет газета The Jerusalem Post, рассматриваемые военные действия – это, скорее всего, массированная бомбардировка. При этом цель будет только одна.

Дискуссии на эту тему не прекращаются в минувшей пятницы. В обсуждениях участвуют старшие военные чины Пентагона и советники президента США Дональда Трампа. Причем, отмечает и здание, дискуссия началась еще до того, как Иран заявил о том, что намерен повысить уровень обогащения добываемого урана.

По данным источников, Трамп не выражает особого восторга по поводу такого серьезного шага против Ирана, как бомбардировка. Однако он "потерял терпение" и предоставляет Майку Помпео возможность самому "разобраться" с Тегераном.