Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / В мире

«На фоне призывов к сдерживанию»: Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

23 октября 2021, 19:30  •  180 • В мире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. Таким образом министр прокомментировал слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России, в частности в Балтийском и Черноморском регионах. Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны, и обратил внимание на неготовность альянса к равноправному диалогу.
 
© РИА Новости / Reuters
 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО на фоне призывов к сдерживанию России стягивает силы к границам страны. 

Таким образом Шойгу прокомментировал заявления главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — заявил Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, с учётом интересов российской стороны.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», — отметил Шойгу.

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр в разговоре с Deutschlandfunk заявила, что НАТО должно продемонстрировать России готовность использовать вооружённые силы в ответ на якобы существующие угрозы альянсу.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в разговоре с RT отметила, что Североатлантический альянс совместно с США пытается преподнести себя как единственную структуру, обеспечивающую мировую безопасность.

«НАТО с руководящей ролью США выстраивает себя как единственный «столп» мирной коллективной безопасности. Они считают, что есть государства, которые эту безопасность пересматривают и наносят «ущерб». Страны, которые не признают НАТО в качестве мирового жандарма, они относят к категории тех, кто мешает реализовать задачи безопасности. США воспринимают Россию как кость в горле», — отметила эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что посредством провокаций у российских границ США и НАТО «проверяют Россию на прочность».

«Такая тактика будет и дальше использоваться по всему периметру наших границ. Это касается не только НАТО, но и других союзников США. Нас будут продолжать проверять на прочность», — сказал специалист.

Он пояснил, что для альянса характерна тактика «запугивания и информационно-психологического давления».

Напомним, в НАТО неоднократно заявляли, что российские действия якобы угрожают безопасности Европы, и призывали к сдерживанию России. В Москве отвергали подобные домыслы, а также обращали внимание на явное нежелание альянса выстраивать равноправный диалог и совместно работать над восстановлением отношений, к чему Россия неоднократно призывала.

На это, в частности, обращал внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после решения НАТО сократить численность постоянного представительства России в начале октября. Представитель Кремля указывал на очевидную противоречивость в заявлениях представителей НАТО о готовности к деэскалации отношений с Москвой и их реальных действиях. 

«Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее, эти перспективы подрываются практически полностью», — отметил Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчёркивал, что Россия готова вести диалог с НАТО, однако разговор должен быть профессиональным, а не «на таких эмоциональных, полуистеричных тонах».

Помимо этого, в России за последние годы неоднократно фиксировали случаи нарушения либо попытки нарушения российских госграниц военными самолётами и кораблями стран — членов НАТО. Российская сторона указывала на явно провокационный характер подобных действий и призывала страны НАТО действовать в рамках закона.

  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом, в частности, говорил в конце декабря 2020 года начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов, обращая внимание на значительный рост активности военно-морских сил НАТО у российских границ.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полётов стратегической авиации США», — приводит его слова РИА Новости.

Обеспокоенность наращиванием военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ выражал и президент России Владимир Путин. В июне российский лидер напомнил, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть предложения Москвы по «деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов».

Замглавы МИД Александр Грушко накануне заявил, что в отношениях России и НАТО на сегодняшний день практически не осталось каких-то позитивных моментов. Он напомнил, что ещё в апреле 2014 года в НАТО приняли решение о прекращении всякого гражданского и военного сотрудничества с Москвой в сфере общих интересов. 

«На сегодняшний день каких-то позитивных моментов практически не осталось. И то, что мы делали после 2014 года, нельзя назвать большими проектами», — сказал замглавы МИД России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





180
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 22:00
"Останки не отдадим. Но можем продать!": Очередная гнусность Украины
23 октября 2021, 08:25
«Пожинают плоды самоуверенности»: почему в Европе продолжают обвинять Россию в провоцировании энергокризиса
23 октября 2021, 15:30
Сигнал для США? Морской патруль России и Китая вызвал настороженность: "Мы следим"
22 октября 2021, 23:40
«Раздуть бюджет»: почему Байден назвал ВС США «самыми могущественными в истории»
22 октября 2021, 18:30
Генсек НАТО призвал Россию не бояться вступления Украины в альянс
23 октября 2021, 09:40
Aftonbladet: Польша хочет денег ЕС и полной свободы
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинце...
23 октября 2021, 09:40
"Объявить войну России?!": Жители ФРГ взялись за головы после заявления мин...
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Пентагон распахнул двери НАТО перед Украиной. Но есть нюанс
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.