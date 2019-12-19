На фоне подготовки альянса к конфликту: Начальники генштабов России и США встретились в Швейцарии

В Берне прошли переговоры между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В результате получилась "конструктивная встреча".

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - сообщило Минобороны.

Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что интенсивные военные учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в данном случае "речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО".

Эксперт Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, прокомментировал Царьграду, что опасность действительно высокая:

"Это весьма серьёзные источники, которым нельзя не доверять. И конечно, надо верить и ориентироваться на них. Опасность весьма высокая. И я абсолютно согласен с ними, что они реально информируют российское общество о той весьма сложной ситуации, которую создают прежде всего США, генерируя действия своих союзников, приближая инфраструктуру к нашим границам", - заявил он.