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На фоне подготовки альянса к конфликту: Начальники генштабов России и США встретились в Швейцарии
19 декабря 2019, 13:54 • 40 • В мире
В швейцарском Берне встретились начальник Генштаба России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Военные поговорили о Сирии и обсудили, как предотвратить столкновения сторон. В Минобороны оценили, что это была "конструктивная встреча". До этого русские военные заявили, что альянс готовится к конфликту из-за участившихся учений.
В Берне прошли переговоры между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В результате получилась "конструктивная встреча".
"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - сообщило Минобороны.
Ранее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что интенсивные военные учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в данном случае "речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО".
Эксперт Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, прокомментировал Царьграду, что опасность действительно высокая:
"Это весьма серьёзные источники, которым нельзя не доверять. И конечно, надо верить и ориентироваться на них. Опасность весьма высокая. И я абсолютно согласен с ними, что они реально информируют российское общество о той весьма сложной ситуации, которую создают прежде всего США, генерируя действия своих союзников, приближая инфраструктуру к нашим границам", - заявил он.
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