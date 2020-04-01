На фоне пандемии Кишинёв вновь устроил блокаду Приднестровью

Молдова опять пытается показать, «кто в доме хозяин»

В условиях жёстких карантинных ограничений Молдавия вернулась к практике блокирования гуманитарных грузов на приднестровской границе – неделю шесть машин с лекарствами не могли попасть в Приднестровье. На этот раз Кишинёв потребовал наличие специальных разрешений.

Из-за эпидемии коронавируса Украина закрыла свои границы, оставив работать всего несколько КПП, однако Молдова своим решением закрыла все пункты пропуска на украинско-приднестровской границе, в том числе и КПП «Кучурган», через который и шёл основной поток грузов в ПМР. В настоящее время все грузы, предназначенные для Приднестровья, должны идти через территорию Молдавии. Проблема в том (и проблема эта возникла не сегодня), что списки разрешённых медикаментов в Тирасполе и в Кишинёве слишком отличаются друг от друга – Молдова закупает лекарства в ЕС, Приднестровье – в России и Украине. Этим, кстати, и объясняется тот факт, что в молдавских аптеках лекарства стоят на порядок дороже, чем в аптеках приднестровских.

Тирасполю пришлось обратиться за помощью к участникам переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2» (России, Украины, Евросоюза, США и ОБСЕ).

«Мы пытались решить эту проблему с момента захода первой машины, которая стоит уже неделю на таможенном переходе Украина-Молдова. Никто не говорил «нет», но и не собирался предпринимать какие-то меры для того, чтобы машины прошли. Сутки – это много, даже 12 часов недопустимо, но неделя – это просто издевательство»,

– заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

По поводу специальных разрешений, которые стала требовать Молдова, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев напомнил, что всю информацию направили в Кишинёв ещё 21 марта, однако там, вероятно, не спешат заниматься этим вопросом.

Кроме того, Молдова заблокировала работу международных платежных систем на территории ПМР, через которые 10 тысяч российских пенсионеров Приднестровья получали пенсии, а ещё 6 тысяч жителей республики – переводы от членов семей, работающих в других странах.

И если в обычных условиях можно было выехать в ближайшие населённые пункты на территории Молдавии или Украины и получить там свои деньги, то с введением жёстких карантинных мер такой возможности нет. В результате 16 тысяч граждан Приднестровья остались без средств к существованию.

В настоящее время власти ПМР организованно вывозят своих граждан в Варницу – пригород Бендер. Официально Варница считается молдавской территорией, в ПМР же Варницу считают своей. Сегодня это единственный населённый пункт, доступ в который не перекрыт для приднестровцев, которые едут туда в сопровождении врачей специальными рейсами. Однако осуществить подвоз в Варницу десяти тысяч пенсионеров в условиях строгого карантина просто нереально.

Президент ПМР Вадим Красносельский уже обратился за помощью к Российской Федерации с призывом «обратить внимание на факты массового нарушения со стороны Республики Молдова прав граждан РФ».

Ситуация с машинами, которые везли лекарства в Приднестровье, разрешилась – после восьми дней ожидания на границе их пропустили. Однако уже в воскресенье на границе затормозили следующий груз – на этот раз оборудование для организации дистанционного обучения в школах Приднестровья.

По мнению молдавского политолога Сергея Чебана, Кишинёв в очередной раз не устоял перед соблазном продемонстрировать, «кто в доме хозяин».