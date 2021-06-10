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На фоне пандемии: число сообщений о минировании аэропортов и самолётов в РФ снизилось в три раза

10 июня 2021, 16:25  •  41 • В России
Количество сообщений граждан о минировании самолётов и аэропортов за первые шесть месяцев 2021-го снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом RT сообщили в Ространснадзоре. Во всех случаях угрозы оказались ложными. RT изучил сообщения, из-за которых спецслужбы были вынуждены в срочном порядке задерживать рейсы и проверять аэропорты. Эксперты считают, что, несмотря на откровенную невменяемость большинства посланий, реагировать на них необходимо.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Количество сообщений о минировании аэропортов и самолётов снизилось в три раза, сообщили RT в Ространснадзоре. Если в 2020 году с января по июнь было зафиксировано 539 подобных инцидентов, то за этот же период 2021 года, по данным ведомства, поступило 183 сообщения о минировании или угрозе безопасности в аэропортах и самолётах. 

В 100% случаев поступившая информация об угрозах оказалась неподтвержденной. Однако по каждому такому сообщению, отмечают в Ространснадзоре, проводился повторный досмотр пассажиров и багажа, членов экипажа, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты, в результате чего задерживались рейсы.

Эксперты полагают, что в улучшении статистики в этом году сыграла роль пандемия коронавируса.

«В прошлом году первые четыре месяца не были затронуты пандемией и более высокий уровень «минирований» пришёлся как раз на это время, — объясняет главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. — Потом всех посадили на карантин, и минировать стало попросту нечего, потому что полёты прекратились».

Пытался избежать депортации

RT изучил сообщения об угрозах безопасности, поступавшие в аэропорты и выяснил, что в большинстве своём послания о бомбах отправляют люди, находящиеся в алкогольном опьянении, некоторые из них пытаются сорвать рейс для решения личных проблем.

К примеру, летом 2020 года на рейсе Саратов-Москва гражданин заявил, что его подругу не пропускают на рейс из-за негабаритной переноски для животных, поэтому он официально сообщает, что рейс заминирован. Все пассажиры, а также багаж, ручная кладь, почта и бортовое питание были повторно досмотрены сотрудниками полиции, кинологической службы с собаками и службой авиационной безопасности аэропорта.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено, но вылет задержался на три часа.

В начале мая 2021 года на телефон сменного начальника авиационной и транспортной безопасности аэропорта Шереметьево позвонил мужчина. Он заявил, что является замминистра МВД, и потребовал срочно перекрыть вылет во Франкфурт одной из пассажирок. По словам звонившего, на рейсе мог быть совершён теракт. Через некоторое время мужчина позвонил снова: «Она нигде не совалась? Перекройте все аэропорты, перекройте Домодедово, Шереметьево и свяжитесь со мной». После звонка были оповещены ответственные за безопасность ведомства и службы, а на рейсе во Франкфурт были усилены меры безопасности. А к лжеминистру в гости наведались силовики.

Месяцем ранее начальник службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов получил письмо следующего содержания (орфография сохранена): «Хотел бы вам сообщить что на территории вашего аэропорта было установлено несколько десятков взрывных устройств, которые могут поднять все и вся на воздух. Чего же я хочу? Все очень просто. Деньги мне не нужны, их у меня и без вас сполна. Мои требования заключаются в том, что вы должны показать меня на информационных каналах ТВ где вы будете утверждать что «(фамилия, имя и отчество) самый влиятельный и сильный в минировании находится в группировке «Abbadon». Так же известен как «Артем СЗ». Если желаете оставить чаевые:(номер телефона). На этом все. Ах да, если же вы не выполните все условия в течении 4 часов, как получите данное сообщение, то пострадают люди. Всего доброго».

Спецслужбы проверили аэропорт, взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

Часто сообщения о заложенных бомбах поступают из-за рубежа. Так, в аэропорт Шереметьево пришло письмо с домена salusafe.com, в котором автор предупреждал, что в местах массового скопления людей на территории аэровокзального комплекса «произойдёт серия мощьных взрывов» (орфография сохранена).

«В нескольких самолетах и залах ожидания находятся взрывные устройства. Я требую оплаты компенсации за причиненный вред в размере 2 двух миллионов евро, которые должны быть перечисленных на указанные мной биткоин счета. Ареста и суда Проститутки убившей ребенка и ее ублюдка мужа отмывающего деньги террористов», — сообщалось в послании. Далее хулиган написал фамилию известного блогера, который якобы «под видом блогинга массово продаёт личные банковские данные людей».

Иногда пассажиры, уже будучи в самолёте, сами просят подняться на борт полицию, если замечают что-то, по их мнению, подозрительное.

Полтора месяца назад на рейсе Москва-Ставрополь одному из пассажиров показался странным электронный прибор на руках соседа по креслу. Он сообщил бортпроводникам, что напуган угрозой теракта, после чего в самолёт были вызваны сотрудники полиции. В ходе проверки выяснилось, что это обычный электронный счётчик на палец.

15% признаны невменяемыми

Согласно статистике Верховного суда, за прошлый год более половины лиц, привлечённых к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), были осуждены.

Около 15% из них признаны невменяемыми с применением к ним принудительных мер медицинского характера: госпитализации и амбулаторного лечения.

По мнению Романа Гусарова, необходимо реагировать на все поступающие угрозы безопасности вне зависимости от адекватности сообщений.

«Злоумышленник может быть как вменяемый, так и невменяемый, и судить об этом по тексту сообщения — неправильно, — говорит эксперт. — Любое из таких хулиганских предупреждений может быть реальными, поэтому их приходится отрабатывать службам авиационной безопасности и правоохранительным органам. Игнорировать их недопустимо. По реальным же попыткам терактов работают спецслужбы и пока, к счастью, успешно предотвращают их ещё на этапе подготовки».

Эксперт считает, что прекратить поток подобных сообщений и звонков практически невозможно, но сократить их количество помогла бы массовая деанонимизация.

«Сейчас многие сетуют на то, что государство лишает нас анонимности — симкарты теперь покупают только по паспорту, для подключения к сети Wi-Fi необходимо авторизоваться, — комментирует Гусаров. — Но государство принимает эти меры не для того, чтобы следить за нами, а чтобы минимизировать экономические потери от хулиганских действий. Из-за них происходят задержки рейсов, напряжение ресурсов, большие финансовые затраты. Каждая такая акция обходится бюджету страны и коммерческим компаниям в немалые деньги. Ко всему прочему анонимностью сейчас пользуются не только хулиганы, но и реальные злоумышленники. Их тоже невозможно вычислить».

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