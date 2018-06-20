«На фоне истерии стран Балтии и Польши»: Шойгу рассказал об усилении активности НАТО на границе с Россией

С 2015 года численность военного контингента НАТО у границ России выросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек. Об этом сообщил Сергей Шойгу на выездной коллегии Минобороны в Крыму. При этом министр отметил, что активизация стран альянса вынуждает Россию принимать симметричные меры для нейтрализации угроз для национальной безопасности. Шойгу также предостерёг «потенциальных противников» от нападения на Крым, отметив, что группировка войск на полуострове не оставит им «ни единого шанса».

В Севастополе впервые прошло выездное заседание коллегии Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу, проводивший выездное заседание, отметил, что Крым был выбран из-за его особенного значения для России.

«На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью. И сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны», — подчеркнул министр.

Шойгу рассказал, что на полуострове создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

«Современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», — подчеркнул глава Минобороны.

«На фоне истерии»

Министр отметил, что «обстановка в мире сегодня остаётся напряжённой». Одной из центральных тем заседания стала активизация войск НАТО около границ России. Шойгу отметил, что размещение альянсом в 2016 году систем противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и планируемое размещение аналогичных систем в Польше негативно сказываются на стабильности всей Европы.

«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек. В период учений НАТО группировка наращивается до 40—60 тыс. военнослужащих», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу постоянно совершенствуется, а с 2020 года НАТО планирует поддерживать в готовности к применению через 30 суток 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Более того, модернизируется тактическое ядерное оружие и объекты его хранения в Европе, а к тренировкам привлекают «пилотов неядерных членов альянса». При этом, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия в новой ядерной стратегии США названа основным противником.

Американская система ПРО Aegis Ashore в Румынии

AFP

© DANIEL MIHAILESCU

«Для чего всё это делается и против кого?» — задаёт вопрос Сергей Шойгу.

При этом глава Минобороны особо подчеркнул, что «по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск».

По его словам, все мероприятия по развитию Вооружённых сил РФ «проводятся на национальной территории путём совершенствования системы управления и организационно-штатных структур в пределах существующей численности». Таким образом, боевые возможности повышаются исключительно за счёт увеличения интенсивности подготовки войск и их переоснащения.

При этом Шойгу сообщил, что с начала года на Юго-Западном стратегическом направлении страны НАТО провели 13 крупномасштабных учений, в которых было задействовано 40 тыс. военнослужащих и 2 тыс. единиц техники.

«Это вынуждает нас принимать симметричные меры для нейтрализации возникающих угроз и сочетать мероприятия стратегического сдерживания с повышением боевых возможностей войск Южного военного округа», — заявил министр.

Перспективное вооружение и отечественное ПО

Говоря о модернизации российской армии, министр упомянул и о повышении в несколько раз доли перспективного вооружения в продукции оборонных предприятий.

«В условиях санкционного давления и жёсткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза», — отметил он.

По данным Шойгу, доля современного вооружения в российской армии достигла 59,2%, а в этом году будет доведена до 62%.

Глава Минобороны заявил, что для дальнейшего стабильного развития оборонной отрасли был разработан проект перехода на отечественное программное обеспечение.

Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) на презентации военного инновационного технополиса «Эра» после церемонии вручения государственных наград РФ, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества

© Алексей Никольский / РИА Новости

«На совещании о перспективах развития микроэлектроники Верховный главнокомандующий отметил важность этого вопроса и дал ряд поручений по созданию отечественной радиоэлектронной продукции», — сказал Шойгу. Он добавил, что в сентябре 2018 года состоится открытие воен­ного технополиса «ЭРА».

В ходе заседания была затронута и тема государственного оборонного заказа. Согласно представленным данным, переоснащение армии и флота идёт в соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы.

На сегодняшний день в войска уже поступило более 300 единиц военной техники, около 400 единиц отремонтировано и свыше 1200 прошло сервисное обслуживание.