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На фоне газового кризиса польский депутат обвинил Еврокомиссию в бездействии

01 ноября 2021, 14:10  •  37 • Политика
Фото: Alexander Limbach via www.imago-/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Варшаву не устраивают высокие цены на топливо
Кризисная ситуация на европейском рынке углеводородов все продолжает срывать маски с политических деятелей. Чем ближе зимние заморозки, тем чаще они идут на открытую конфронтацию. В попытках оправдать свое недальновидное поведение чиновники активно критикуют своих же союзников. Резкие обвинения в адрес Европейской комиссии сегодня звучат из Польши.
Представитель республике в Европейском парламенте считает, что ЕК не предпринимает никаких шагов для устранения проблемы с высокими ценами на газ. Богдан Жоньца отметил, что стоимость голубого топлива на континентальном рынке бьет все рекорды. По данным парламентария, за аналогичный прошлогодний период цена на голубое топливо подскочило на 900%
Польский депутат подчеркнул, что бездействие ЕК мешает Евросоюзу добиться энергетической безопасности. По его словам, подорожание углеводородов может быть связано сразу с тремя факторами. 
Жоньца напомнил, что некоторые европейские страны уже испытывают дефицит голубого топлива. Кроме того, по мнению парламентария, на энергетический кризис мог повлиять экспорт американского газа в азиатские страны. Он также считает, что российская компания "Газпром" якобы сократила поставки голубого топлива в Европу.
Напомним, ранее украинский депутат Вадим Рабинович выступил с критикой в адрес Литвы и Молдавии. Парламентарий обвинил союзников в предательстве из-за сотрудничества с Россией.

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