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На фоне эпидемии глава Коми Сергей Гапликов объявил об отставке
02 апреля 2020, 21:35 • 91 • Политика
Сергей Гапликов сообщил, что принял решение сложить полномочия главы Республики Коми. В регионе на этой неделе была зафиксирована резкая вспышка распространения коронавирусной инфекции.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял решение сложить полномочия руководителя региона. Об этом было объявлено вскоре после обращения президента России Владимира Путина к народу страны в связи с эпидситуацией.
Ранее в Республике Коми была зафиксирована резкая вспышка распространения коронавирусной инфекции. В больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено более 50 случаев заражения, скончалась от скоротечного воспаления лёгких 61-летняя сестра-хозяйка Татьяна Аванесян. Во вторник, 31 марта, зафиксирован 21 случай заражения, а на следующий день, 1 апреля, оказались заражёнными ещё 32 человека.
Напомним также, что за несколько часов до отставки Сергея Гапликова о сложении с себя полномочий заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
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