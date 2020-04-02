Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
Главная / Политика

На фоне эпидемии глава Коми Сергей Гапликов объявил об отставке

02 апреля 2020, 21:35  •  91 • Политика
Сергей Гапликов сообщил, что принял решение сложить полномочия главы Республики Коми. В регионе на этой неделе была зафиксирована резкая вспышка распространения коронавирусной инфекции.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял решение сложить полномочия руководителя региона. Об этом было объявлено вскоре после обращения президента России Владимира Путина к народу страны в связи с эпидситуацией.
Ранее в Республике Коми была зафиксирована резкая вспышка распространения коронавирусной инфекции. В больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено более 50 случаев заражения, скончалась от скоротечного воспаления лёгких 61-летняя сестра-хозяйка Татьяна Аванесян. Во вторник, 31 марта, зафиксирован 21 случай заражения, а на следующий день, 1 апреля, оказались заражёнными ещё 32 человека.
Напомним также, что за несколько часов до отставки Сергея Гапликова о сложении с себя полномочий заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
50%
50%

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 11:35
Взбесившихся из-за крымской земли европейцев осадили
02 апреля 2020, 15:35
Порошенко заявил о ползающей из-за коронавируса на коленях России
02 апреля 2020, 00:35
Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
02 апреля 2020, 13:35
"Лжёт и будет продолжать лгать": США нашли виноватого в высокой смертности американцев
02 апреля 2020, 15:35
"Выбирают целью исключительно жилые районы": ВСУ бьют по сидящим на карантине жителям Донбасса
02 апреля 2020, 17:35
Германия испугалась российской помощи США в борьбе с COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
28 марта 2020, 06:35
Путин отправил не ту помощь? Швейцарцы испугались российских грузовиков
30 марта 2020, 00:35
"Вся планета дураки, а вы один умный": Жириновский обрушился на "спортсмена" Лукашенко
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.