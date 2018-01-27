Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сила неволи: сбежавший из Дагестана житель Кинешмы рассказал, как стал рабом
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
Глава Севастополя послал Трампу "санкционный" привет
Бойкот миру: Оппозиция Сирии не будет участвовать в Конгрессе сирийского национа...
Главная / Политика

На финишной прямой: Минфин готовится взыскать с Украины "долг Януковича"

27 января 2018, 00:54  •  213 • Политика
В Министерстве финансов уверены, что в ближайшие месяцы Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона и принудит Украину заплатить России так называемый 3-миллиардный долг Януковича.
В Минфине полагают, что вскоре Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину погасить перед Россией задолженность в 3 миллиарда долларов по еврооблигациям, приобретенным в 2013 году. Слушания в Апелляционном суде по данному вопросу начались уже на этой неделе.
В Минфине считают, что, судя по тому, как именно представляющие Украину юристы планировали отбиться от необходимости платить "долг Януковича", с тех пор как Киев потерпел поражение в Высоком суде Лондона, у них так и не появилось новых аргументов. Российские представители в свою очередь намереваются довести дело до конца и добиться от Апелляционного суда того же вердикта, что и от Верховного.
Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято уже в ближайшие месяцы.
"В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона", - суммируют ситуацию в Министерстве финансов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

213
Источник
Похожие новости
27 января 2018, 00:54
На финишной прямой: Минфин готовится взыскать с Украины "долг Януковича"
26 января 2018, 21:39
Это торговая война: Совфед раскрыл намерения, стоящие за новыми санкциями США
27 января 2018, 05:24
Косачев: новые санкционные решения США воспринимаются как сакральный ритуал и не более

27 января 2018, 04:09
Беспилотник США на сутки стал глазами карателей ВСУ в Донбассе
27 января 2018, 05:24
Косачев: Россия не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции Совбеза ООН
26 января 2018, 08:39
Всплывшие обвинения в домогательствах завершили карьеру министра спорта Канады
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
20 января 2018, 10:54
Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества
21 января 2018, 00:12
Poccийская пропaгaндa немножко надоела?
21 января 2018, 17:54
Кормить страну нечем, импортозамещение провалено
22 января 2018, 13:24
Российский "истребитель танков" начнут испытывать в 2018 году
24 января 2018, 04:39
Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада
23 января 2018, 13:54
Зачем Путин поменял два слова в ответе «Служу России»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.