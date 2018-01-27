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На финишной прямой: Минфин готовится взыскать с Украины "долг Януковича"
27 января 2018, 00:54 • 213 • Политика
В Министерстве финансов уверены, что в ближайшие месяцы Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона и принудит Украину заплатить России так называемый 3-миллиардный долг Януковича.
В Минфине полагают, что вскоре Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину погасить перед Россией задолженность в 3 миллиарда долларов по еврооблигациям, приобретенным в 2013 году. Слушания в Апелляционном суде по данному вопросу начались уже на этой неделе.
В Минфине считают, что, судя по тому, как именно представляющие Украину юристы планировали отбиться от необходимости платить "долг Януковича", с тех пор как Киев потерпел поражение в Высоком суде Лондона, у них так и не появилось новых аргументов. Российские представители в свою очередь намереваются довести дело до конца и добиться от Апелляционного суда того же вердикта, что и от Верховного.
Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято уже в ближайшие месяцы.
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