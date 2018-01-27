На финишной прямой: Минфин готовится взыскать с Украины "долг Януковича"

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В Министерстве финансов уверены, что в ближайшие месяцы Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона и принудит Украину заплатить России так называемый 3-миллиардный долг Януковича.

В Минфине полагают, что вскоре Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину погасить перед Россией задолженность в 3 миллиарда долларов по еврооблигациям, приобретенным в 2013 году. Слушания в Апелляционном суде по данному вопросу начались уже на этой неделе.

В Минфине считают, что, судя по тому, как именно представляющие Украину юристы планировали отбиться от необходимости платить "долг Януковича", с тех пор как Киев потерпел поражение в Высоком суде Лондона, у них так и не появилось новых аргументов. Российские представители в свою очередь намереваются довести дело до конца и добиться от Апелляционного суда того же вердикта, что и от Верховного.

Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято уже в ближайшие месяцы.

"В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона", - суммируют ситуацию в Министерстве финансов.