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«На федеральном уровне каких-то обсуждений не ведётся»: Песков заявил об отсутствии решений по локдауну

23 сентября 2021, 15:45  •  115 • В России
В администрации президента России не обсуждается возможность введения локдауна из-за COVID-19, несмотря на увеличение показателей заболеваемости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В стране за последние сутки выявили 21 438 новых заболевших коронавирусом — это максимальный показатель с 15 августа. Между тем в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. При этом в центре им. Чумакова сообщили об увеличении мощностей производства вакцины «КовиВак» после модернизации оборудования.
 
© AP Photo/Alexander Zemlianichenko
 

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН провёл модернизацию оборудования для увеличения мощностей по производству вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

«Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2—2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», — заявил гендиректор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, всего к настоящему времени в гражданский оборот поступило 1,5 млн доз вакцины «КовиВак», а до конца года планируется ввести дополнительно 2,5 млн доз препарата.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило о приостановке выпуска вакцины «КовиВак» — с конца августа не вводились в обращение новые партии препарата. Причина — закрытие центром им. Чумакова площадки, где производится сырьё для препарата, на модернизацию.

20 февраля стало известно, что в России зарегистрировали третью по счёту вакцину от COVID-19. Препарат под названием «КовиВак» создан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. 25 марта было запущено производство цельновирионной вакцины. В середине апреля в регионы России были направлены первые партии «КовиВака». 7 мая Минздрав включил вакцину в последнюю на тот момент версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Помимо «КовиВака», в России зарегистрированы ещё четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные центром имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«На федеральном уровне решений о локдауне не принималось»

 

За прошедшие сутки в России было зарегистрировано 21 438 новых случаев коронавирусной инфекции — максимальный показатель с 15 августа. Более 500 новых эпизодов заболевания зафиксировано в Москве (3445), Санкт-Петербурге (1698), Московской (936), Самарской (542), Свердловской (513) и Нижегородской (502) областях. За это время выздоровели 16 567 человек, скончались 820 пациентов — повторение суточного антирекорда, зафиксированного 26 августа.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 354 995. Всего в России выздоровели 6 558 780 пациентов, 201 445 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 188,2 млн лабораторных исследований на выявление новой коронавирусной инфекции, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Властями России на данный момент «не принималось каких-то решений» о локдауне, несмотря на увеличение цифр по COVID-19. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента каких-то обсуждений не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают её главы регионов. Всё-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — сказал он.

Говоря о самочувствии Владимира Путина, который на прошлой неделе ушёл на самоизоляцию, он отметил, что эта ситуация не повлияла на рабочую активность президента — просто произошла «минимизация каких-то личных контактов».

«Вы видите, что, во-первых, цифры у нас пошли вверх постепенно, продолжаются какие-то единичные случаи заболевания, и в пресс-службе продолжаются, и в других подразделениях. Поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, ещё раз повторяю, это никоим образом не ведёт к снижению активности работы президента», — заметил официальный представитель Кремля.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в 36 регионах России наблюдается интенсивный подъём уровня заболеваемости COVID-19. При этом заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова указывала, что в столице стопроцентно доминирует штамм «дельта».

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в стриме RT «Летучка» рассказала об особенностях дельта-штамма.

«Говорили о том, что он вызывает более тяжёлое течение заболевания, но потом это не подтвердилось... По тяжести он такой же, как остальные», — отметила она.

По словам специалиста, если раньше у людей, у которых наблюдалось тяжёлое течение заболевания COVID-19, кислородное голодание развивалось на 10—14-й день болезни, то при заболевании COVID-19, вызванном штаммом «дельта», одышка и потребность в кислородотерапии наступают «где-то на пятый-седьмой день болезни».

«То есть симптомы по времени развиваются более быстро, и вот это как раз таки и дало первое время такой повод говорить о том, что эта инфекция более тяжёлая. Нет. Но она более заразная», — пояснила Пшеничная.

«Спутник V» для подростков

 

В Министерство здравоохранения России поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» от НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кузнецова, в случае регистрации препарата вакцинация подростков будет проводиться на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или законных представителей.

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