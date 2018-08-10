«На эту войну необходимо реагировать»: Медведев заявил о готовности России ответить на санкции США

Введение новых антироссийских санкций со стороны США — это объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, Москва готова ответить на действия Вашингтона. Целью западных санкций глава правительства назвал «ограничение экономической мощи страны». Эксперты уверены, что контрсанкции могут быть чувствительными в том числе и для Соединённых Штатов.

Усиление американских санкций против РФ можно расценивать как объявление экономической войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны», — отметил глава правительства.

При этом Медведев отметил, что Россия готова будет ответить на действия Вашингтона.

«И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости — и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — подчеркнул премьер.

Целью западных санкций Медведев назвал «ограничение нашей экономической мощи».

8 августа Госдеп анонсировал санкции против России, связанные с делом Скрипалей. Они затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». Ограничения вступят в силу 22 августа.

Позже официальный представитель ведомства Хезер Науэрт заявила, что целью мер, вводимых против России, является изменение политики Кремля.

«Правительство Соединённых Штатов определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в привлечении к сотрудничеству с нами других государств, чтобы убедить их договориться с нами или попытаться побудить их вернуться к более правильному поведению», — сказала она.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для «улучшения поведения» Москвы.

«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — написала она на своей странице в Facebook.

В МИД России уже заявили, что Москва займётся разработкой ответных мер «на очередной недружественный шаг Вашингтона».

«Типичное проявление американского самодовольства»

Ранее, 2 августа, американские конгрессмены представили законопроект по ужесточению антироссийских санкций, согласно которому список россиян, находящихся под ограничениями, может существенно расшириться. Конгрессмены предложили запретить гражданам и компаниям Соединённых Штатов сотрудничать с нефтяными корпорациями из России, инвестировать в энергетические проекты и осуществлять любые сделки с облигациями российского государственного долга.

globallookpress.com

© Evan Golub

По мнению Линдси Грэма, одного из авторов законопроекта, новые санкции могут стать «самыми жёсткими из когда-либо вводимых».

Обозреватель американского издания The Hill, проанализировав предлагаемые конгрессом меры, пришёл к выводу, что от их введения больше пострадают США, чем Россия.

Хуже всего то, что вероятный ущерб, который США нанесут своим же интересам, затмит тот, который будет нанесён российским интересам, отмечает Ричард Савайя. По его мнению, российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американские компании будут вынуждены ликвидировать совместные предприятия, отказаться от новых проектов и понести серьёзные финансовые потери.

Более того, отмечает обозреватель, вводя эти санкции, США «вбивают клин» в отношениях с Евросоюзом. Из-за заинтересованности европейских партнёров в энергетических проектах с Россией, в которых с большим трудом удаётся достичь консенсуса, Брюссель не поддержит новые меры.

Разрабатывая новые санкции в отношении России, США злоупотребляют своим положением пока ещё ведущей экономики мира, считает политолог Алексей Зудин, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. В беседе с RT он назвал действия Госдепа «типичным проявление американского самодовольства».

«Известно, что Вашингтон вводит меры и против Ирана, и ранее — против Китая. Известно и то, что ни в том, ни в другом случае США не добились эффекта, а именно изменения политики. То же самое будет и с Россией», — считает эксперт.

Зудин также отметил, что Россия за последнее время «проделала очень большой путь в избавлении от нефтяной зависимости и достигла значительных успехов» в экономической сфере.

В то же время ответные меры со стороны России в «экономической войне» могут быть весьма значительными, указывает политолог. Например, американцы широко используют российский титан, напоминает он, потому можно будет ограничить поставки этого металла.

«Ещё одно направление — это взаимодействие с США в космосе. Соединённые Штаты используют российские возможности для доставки своих космонавтов на орбиту. Кроме того, достаточно широко известно, что американцы закупают наши ракетные двигатели. Аналоги они создать не сумели и даже не смогли скопировать», — сказал политолог

Более того, по мнению эксперта, один из вариантов ответных действий Москва недавно уже предприняла. Имеется в виду продажа Россией облигаций госдолга США.

По мнению экономического эксперта и автора проекта All Economics Антона Шабанова, санкции, которые сейчас планируются по делу Скрипалей, не обладают большим потенциалом. В беседе с RT он предположил, что ответными мерами России могут стать ограничения на поставку ресурсов, которые импортируются исключительно из РФ.

«Эти ответы могут быть самыми разными… Однако я хочу отдельно подчеркнуть, что любые санкционные и контрсанкционные войны никогда в конечном итоге не приводят к положительным результатам для всех сторон, причём не только конфликтующих, но и тех, кто сотрудничает с ними. В итоге в плюсе не окажется вообще никто», — резюмировал Шабанов.