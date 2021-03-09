На этот раз Германия. Россию обвиняют в массивном информационном вмешательстве в жизнь ЕС

Россию вновь обвиняют в массивном информационном вмешательстве в жизнь стран Евросоюза. На этот раз, говорится в отчёте ЕС, "под удар" Москвы попала Германия.

Россия вновь стала объектом обвинений. Москву обвинили в массивном информационном вмешательстве в жизнь Германии. Ранее РФ была повинна в подобном деянии в отношении других стран ЕС, пишет на своей странице в Telegram журналист и политолог Александр Сосновский.

"Мой вчерашний прогноз сбывается - сегодня Россию обвинили. Газета "Тагесшпигель" публикует заглавную статью: "Германия - цель дезинформационной кампании России". Издание ссылается на некий ставший известным отчёт ЕС, в котором подсчитали более 700 "штук" российской дезы против ФРГ", пишет Сосновский.

В статье Tagesspiegel говорится о том, что некое расследование Службы внешних действий ЕС в Брюсселе показало, что именно "Германия находится в большей части в центре российских кампаний дезинформации, чем любая другая страна в Европейском союзе".

Авторы статьи утверждают, что "систематические кампании проходят как на политическом уровне, так и через СМИ, близкие к Кремлю: немецких политиков обвиняют в том, что они избегают диалога с Россией". Согласно докладу, российские СМИ и политики обвинили немецкие власти в систематическом угнетении русских в Германии. Сайт охарактеризовал случившееся как "ответ оппозиционеру Алексею Навальному".