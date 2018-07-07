Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко рассказал, что инициирование Киевом силового метода вывода Крыма из состава России создало бы украинскому государству еще большие проблемы, в том числе экономические, чем есть сейчас.

«Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — цитирует украинского политика РИА «Новости».

Он добавил, также, что у украинских военных есть неофициальный план по прекращению конфликта в Донбассе, который не предусматривает силовых методов.

«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года.

Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят», — пояснил бывший силовик.

Нынешняя украинская власть регулярно заявляет о скором вхождении Крыма и Севастополя в состав Украины, но при этом, по словам политологов, реальной целью этих слов является самопиар перед своим же населением.

Так, 1 июля президент Украины Петр Порошенко во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил Украины пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг.

Украинский президент в своем поздравлении выразил оптимизм по поводу будущего ВМС Украины, а также пожелал украинским военным «решимости и настойчивости».

«Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — заявил глава государства.

В ответ на это председатель Законодательного собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева подчеркнула, что украинский флаг может появиться в Севастополе только рядом с российским.

«Севастополь — часть России, был, есть и будет. Поэтому, слыша такие заявления, можем только посочувствовать тому, насколько Порошенко неверно оценивает ситуацию», — добавила она.

Месяцем ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил, что российская сторона может по своей воле вернуть Украине Крым, поскольку, по его словам, для развития полуострова необходимы «непосильные затраты». Он, однако, добавил, что данные затраты неподъемны тем более и для самого Киева, передает НСН.

«Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, во-вторых, там 78 процентов русских», — сказал политик.

В Москве указали на неправоту Кравчука.

«Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», — заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек назвал слова Кравчука «предсказанием мошенника-экстрасенса».

«Складывается впечатление, что когда «выдыхаются» придворные политологи, на сцену выходит Кравчук с ободряющим речами и говорит, что вы, мол, ждите — и все будет. Но не сразу, а в туманно-обозримом будущем. Я бы сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами, которые дают клиентам похожие предсказания», — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что крымчане сами приняли решение о вхождении в состав РФ на референдуме в марте 2014 году,

так как родину невозможно купить или продать. Первый президент Украины, по мнению Полонской, далек от понимания слова «Родина», передает ФАН.

«Родину не купишь и не продашь — даже «за сало». До сих пор он не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве», — сказала парламентарий.

Она также предположила, что скоро «господам, захватившим власть на Украине» придется ответить перед украинским народом, так как западным «кормильцам» Украины скоро надоест «оплачивать их безбедную жизнь».