На это намекал Лавров: Источник заявил о возвращении русских дипломатов с Украины

Источник заявил о возвращении русских дипломатов, работавших на Украине. По его словам, сотрудники дипмиссии России стали покидать территорию соседней страны. "На возможность такого сценария намекал Сергей Лавров", - напомнил информатор.

По словам информированного источника РИА Новости, на то, что русские дипломаты и сотрудники консульств стали покидать территорию Украины, первыми обратили внимание жители Украины.

"Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", - сказал он.

По мнению источника, на фоне официально объявленной рядом стран Запада эвакуации, это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем". Информатор напомнил о том, что на возможность такого сценария намекал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс.

Напомним, что по итогам переговоров в Москве глав МИД России и Великобритании министр Сергей Лавров не смог скрыть разочарования.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим", - сказал он.