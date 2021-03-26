«На эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей»: с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4%

1 апреля в России произойдёт индексация социальных пенсий. Речь идёт о выплатах для тех граждан, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. В Совете Федерации напомнили, что в 2021 году также проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам и индексация социальных доплат.

C 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4%. Такое постановление утвердило правительство РФ, говорится на сайте кабмина.

«В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек», — уточняется в сообщении.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Эти выплаты также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Отмечается, что размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После её проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Напомним, что величина прожиточного минимума пенсионера за 2020 год составила 9308 рублей, за 2019-й — 9002 рубля.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предстоящие изменения в беседе с RT.

«У нас в соответствии с законодательством произведена индексация нескольких социальных выплат, прежде всего индексация пенсий неработающим пенсионерам с нового года на уровень 6,3%. Это большинство наших пенсионеров», — объяснил сенатор.

Он напомнил, что 1 февраля также произошла индексация социальных доплат, которые называются ежемесячной денежной выплатой.

«Ну и наконец, с 1 апреля в соответствии с законом индексируются социальные пенсии. Это небольшая численность пенсионеров, порядка 4 млн человек, которые не смогли себе заработать трудовую пенсию, у них не хватает стажа, поэтому им положена социальная пенсия, которую можно считать неким социальным пособием», — добавил Рязанский.

«Средняя пенсия этой категории составит где-то порядка 10 тыс. рублей», — констатировал сенатор.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT также напомнил, что страховые пенсии индексируются 1 января, а социальные пенсии индексируются каждый год 1 апреля.

«Они индексируются на коэффициент, который зависит от роста прожиточного минимума пенсионера. В соответствии с поправками в Конституцию пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год», — сказал депутат.

Пенсионные нововведения

Ранее стало известно, что начиная с 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, без заявления. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, в ведомстве подготовили соответствующий проект приказа.

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Документ уточняет порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

Наряду с этим в начале марта правительство России расширило перечень периодов, которые учитываются при расчёте трудового стажа работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости.

В стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.

При этом, согласно условиям, на время допобучения за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели должны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее в трудовой стаж работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию по старости, шло только время нахождения на работе, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска и периоды временной нетрудоспособности. Кроме того, у беременных женщин учитывалось время перевода на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение.

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отметили в правительстве, нововведения окажутся актуальны для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в частности работников сферы образования и здравоохранения.

Помимо прочего, в начале 2021 года стало известно, что Пенсионный фонд намерен рассылать россиянам старше 45 лет уведомления с примерным расчётом их будущей пенсии.

Ожидается, что подобные сообщения помогут гражданам оценить свои перспективы после окончания трудовой деятельности. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, уведомления будут приходить раз в три года в автоматическом режиме через портал госуслуг.

В министерстве пояснили, что рубеж 45 лет выбран из тех соображений, что к этому возрасту, по сведениям Минтруда, у большинства граждан накоплен пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости.