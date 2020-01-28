На эпидемию - 100 млрд долларов: Доктор Мясников предположил, кому выгодна паника вокруг коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников намекнул, кому может быть выгодно разжигание паники вокруг нового типа коронавируса. Он вспомнил о том, что подобные случаи уже бывали. Тогда на борьбу с заболеванием потратили баснословные суммы.

"Первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей и милых животных под названием вивьеры, также началась в Китае в 2002 году и довольно быстро распространилась по миру, отметившись в 25 странах. SARS-Co - так тогда назвали тот вирус - от английской аббревиатуры "выраженная острая дыхательная недостаточность". За все эти годы от него пострадало 8098 человек и 774 умерло. При этом наблюдались локальные вспышки в коллективах и у проживающих в гостиницах. В Гонконге тогда в отеле "Метрополь" заболело около 300 человек... Обуздать ту эпидемию стоило международным и национальным организациям здравоохранения около 100 миллиардов долларов. Вот и произнесены ключевые слова! То ли обуздали, то ли она сама сошла на нет, точно не очень понятно, многие вирусологи склоняются ко второму варианту. Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 миллиардов долларов по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболело, 774 умерло. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе", - написал в своём Telegram-канале доктор Мясников.

Медик напомнил, что есть ещё одна атипичная пневмония, которая также вызывается коронавирусом - "ближневосточная атипичная пневмония". Вирус перешёл от верблюдов к людям в Саудовской Аравии в 2012 году. К ноябрю 2019 года было 2494 случая заболевания и более чем 800 смертей.

"Генотип вируса известен, его скоро можно будет точно выявлять. Над вакциной работают. (Правда от предыдущего её так и не ввели, то ли всё деньги осваивали, то ли цифра менее чем в 9000 заболевших за 20 лет не очень стимулировала). Смертность - около 10% - средняя смертность от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале. Вывод - не сейчас! Ну а на вопрос: "Почему такая паника и нагнетание?" - классический ответ: ищите тех, кому это выгодно!" - подытожил Александр Мясников.

Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в китайском Ухане.

Заболело уже больше 3000 человек. Погибло около 80 пациентов.