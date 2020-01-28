Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чайка в должности полпреда в СКФО займется борьбой с коррупцией и исполнением на...
Расширить и продлить: Путин дал правительству поручение о программе маткапитала
«Погибли офицеры ЦРУ»: в Афганистане сбит самолет ВВС США
"Сам сильно удивился": Делягин о закреплении индексации пенсии работаю...
Главная / В мире

На эпидемию - 100 млрд долларов: Доктор Мясников предположил, кому выгодна паника вокруг коронавируса

28 января 2020, 06:24  •  220 • В мире
Врач Александр Мясников рассказал, кому может быть выгодна паника вокруг нового типа коронавируса. По словам медика, пока ситуация под контролем и излишне волноваться не стоит. Он напомнил, что на "обуздание эпидемии" вируса SARS-Co в начале нулевых годов потратили около 100 миллиардов долларов. Хотя за 18 лет от него умерло лишь около 700 человек. Примерно столько же погибает и от обычного гриппа. Однако в этом случае крупные фармацевтические компании могли получить выгоду.
Главврач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников намекнул, кому может быть выгодно разжигание паники вокруг нового типа коронавируса. Он вспомнил о том, что подобные случаи уже бывали. Тогда на борьбу с заболеванием потратили баснословные суммы.
"Первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей и милых животных под названием вивьеры, также началась в Китае в 2002 году и довольно быстро распространилась по миру, отметившись в 25 странах. SARS-Co - так тогда назвали тот вирус - от английской аббревиатуры "выраженная острая дыхательная недостаточность". За все эти годы от него пострадало 8098 человек и 774 умерло. При этом наблюдались локальные вспышки в коллективах и у проживающих в гостиницах. В Гонконге тогда в отеле "Метрополь" заболело около 300 человек... Обуздать ту эпидемию стоило международным и национальным организациям здравоохранения около 100 миллиардов долларов. Вот и произнесены ключевые слова! То ли обуздали, то ли она сама сошла на нет, точно не очень понятно, многие вирусологи склоняются ко второму варианту. Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 миллиардов долларов по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболело, 774 умерло. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе", - написал в своём Telegram-канале доктор Мясников.
Медик напомнил, что есть ещё одна атипичная пневмония, которая также вызывается коронавирусом - "ближневосточная атипичная пневмония". Вирус перешёл от верблюдов к людям в Саудовской Аравии в 2012 году. К ноябрю 2019 года было 2494 случая заболевания и более чем 800 смертей.
"Генотип вируса известен, его скоро можно будет точно выявлять. Над вакциной работают. (Правда от предыдущего её так и не ввели, то ли всё деньги осваивали, то ли цифра менее чем в 9000 заболевших за 20 лет не очень стимулировала). Смертность - около 10% - средняя смертность от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале. Вывод - не сейчас! Ну а на вопрос: "Почему такая паника и нагнетание?" - классический ответ: ищите тех, кому это выгодно!" - подытожил Александр Мясников.
Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в китайском Ухане.
Заболело уже больше 3000 человек. Погибло около 80 пациентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



220
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 23:54
"Те же, что и для ВИЧ-инфекции": Онищенко рассказал, какими препаратами собираются бороться с коронавирусом
28 января 2020, 02:54
«Заплатили жизнями бойцов Красной армии»: посольство России в ФРГ ответило на заявления Варшавы о «компенсациях»
27 января 2020, 10:54
Пережившая казнь мужа тётка Ким Чен Ына сблизилась с племянником на расстояние кресла
28 января 2020, 02:54
Обвинение в перевозке мигрантов: в Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы
27 января 2020, 23:54
"В кольце военных": На "родине" коронавируса оказались заперты 140 жителей России
27 января 2020, 13:54
Закрытие госграницы в Ухани и разработка вакцины: как развивается ситуация с коронавирусом в Китае
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским ...
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная п...
28 января 2020, 03:09
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2020, 11:39
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о посте Гозмана в Facebook
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
23 января 2020, 19:09
"В курятник миллиардеров прилетела граната". Заставляющего олигархов платить Белоусова пытаются свалить всеми силами
24 января 2020, 04:54
Военные США перехватили российского генерала в Сирии: В Госдепе рассказали, как решают вопросы с Россией
25 января 2020, 03:39
"Уже полчаса слышны взрывы": ВСУ обстреливает Донецк из тяжёлой артиллерии, сообщают источники
23 января 2020, 02:54
Антихристианство в Европе набирает силу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.