На Эллу Памфилову напали с электрошокером прямо у нее дома

Пока не ясно случайное это нападение или злоумышленник намеренно хотел причинить вред главе Центральной избирательной комиссии. В этом разбирается полиция. Но несмотря на произошедшее, Памфилова не отменила ни одного из намеченных мероприятий.

По информации МВД, нападение на дом главы Центризберкома Эллы Памфиловой произошло после часа ночи. Злоумышленник в маске, полностью закрывающей лицо, пролез через окно на трассу дома и несколько раз поразил Эллу Александровну электрошокером. После чего скрылся.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Центризберкома, ничего из дома председателя похищено не было. То есть мотив преступления - ограбление - под вопросом. Никаких комментариев относительно того, было ли это целенаправленное нападение, или преступник попал в дом именно к Памфиловой случайно, ни от пресс-службы ЦИК, ни от МВД пока не поступало.

Сама Элла Памфилова ведет себя как обычно. И, кажется, даже такая неприятность не может заставить ее оставить работу в канун важного события - единого дня голосования.

Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения здорова и принимает участие в международной конференции

В 10:00 она уже выступала на конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» с приветственным словом. Выглядела и вела себя как обычно. «Все нормально, все хорошо. Переживу», - ответила она мимоходом журналистам.

При том, что сообщение на пульт дежурных МВД поступило в 1:30. И хотя полицейские Истринского района Московской области (именно здесь находится дом главы Центризберкома) приехали очень быстро, наверняка составление заявлений и протоколов с места происшествия заняло несколько часов. После завершения всех обязательных процедур, Элла Александровна выпила успокоительное и легла спать. А с самого раннего утра уже была на встречах, совещаниях и прочих важных мероприятиях, которых очень и очень много накануне единого дня голосования.

Напомним, что 8 сентября выборы разных уровней пройдут в 85 регионах страны.

- Семья Памфиловой живет в этом доме под Истрой давно. Наверняка, многие знают этот адрес, в том числе и непорядочные личности, - говорят близкие к главе ЦИК источники. - В последние Элла Александровна ложится спать очень поздно. Много дел. Накануне, например, до 3-х или 4-х ночи смотрела документы и правила тексты интервью, которых дает сейчас немало. И вчера ночью она могла сидеть на веранде, когда злоумышленник туда ворвался.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Разбой». Идут активные поиски злоумышленника. Расследование преступление и поиск злоумышленника взят под контроль руководства МВД. Члены СПЧ выдвинули предложение обеспечить Памфиловой охрану.

Выступление Эллы Памфиловой на концеренции после нападения.

ИНТЕРВЬЮ

Элла Памфилова: «Во всем можно найти плюс: думаю, митинги повысили интерес к выборам»

- Элла Александровна, во-первых спасибо, что уделили время. Эта предвыборная компания отличилась, в первую очередь, протестными акциями незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Может, пора как-то упрощать регистрацию и вообще законы о выборах, тогда упадет градус напряжения?

- ЦИК не имеет права законодательной инициативы, так что все что я по этому поводу скажу, не значит что будет тут же исполнено. Но тем не менее и раньше, и сейчас, законотворцы к нам прислушиваются. В целом у нас крепкое и добротное законодательство, много лет работает. Но жизнь идет вперед и времена меняются. Общество сейчас более зрелое, люди объединяются, чтобы решать свои проблемы, они стали более самоорганизованными (подробности)