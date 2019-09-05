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На экс-министра Абызова завели третье уголовное дело: "Речь идет о сумме около 30 млрд рублей"
05 сентября 2019, 18:54 • 62 • Политика
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей. Экс-министру по делам Открытого правительства также вменяют "организацию преступного сообщества" и "особо крупное мошенничество".
На бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова завели уже третье уголовное дело. На этот раз ему вменяют легализацию 30 миллиардов рублей, полученных преступным путем. Информацию подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.
В настоящий момент Абызов уже проходит по двум уголовным делам - "организация преступного сообщества" и "особо крупное мошенничество". По этим обвинениям экс-министра задержали ещё в марте этого года. Следствие считает, что Абызов создал преступное сообщество и в течение трёх лет получал выгоду от оффшорных фирм, через которые отмывал криминальные доходы.
Адвокат экс-министра Аснис подтвердил данную информацию.
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