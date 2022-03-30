|
На дворе XXI век. В США принят запрещающий линчевание закон
30 марта 2022, 03:00 • 60 • Политика
В Соединённых Штатах наконец принят закон о запрете линчевания - общественного самосуда. До сих пор самая просвещённая демократия мира ограничивалась в этом плане лишь правовой нормой, суд Линча не был запрещён на законодательном уровне.
Запрет линчевания широко освещается в американских СМИ - закон подписал лично президент США Джо Байден.
"Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт - единственный темнокожий в конгрессе в то время - впервые выдвинул законопроект о запрете линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона", - признал Байден.
Новый закон получил название "Закона Тилля" в честь 14-летнего афроамериканца Эммета Тилля, которого судили судом Линча не далее как в 1955 году. Точнее - с ним жестоко расправилась толпа, а убийцы были оправданы судом присяжных.
Линчевание в США, кстати, приравняли к преступлениям на почве ненависти.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2022, 06:25
|
29 марта 2022, 07:45
|
25 марта 2022, 16:15
|
25 марта 2022, 07:30
|
26 марта 2022, 02:10
|
28 марта 2022, 09:35
|
24 марта 2022, 15:45